Ideam declara alerta roja por niveles del río Cauca: un riesgo inminente para comunidades ribereñas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) elevó a alerta roja la situación en la cuenca del río Cauca, debido a la alta probabilidad de crecientes súbitas y niveles elevados que representan un riesgo inminente para las comunidades ribereñas.

Movilización inmediata de organismos de socorro por alerta roja en río Cauca

El boletín técnico diario del Ideam advierte que el Cauca, junto con otros ríos como el Magdalena, Nechí y San Jorge, presenta condiciones críticas que podrían derivar en desbordamientos.

La alerta roja implica movilización inmediata de organismos de socorro y autoridades locales, ya que se trata de un fenómeno extraordinario con efectos adversos sobre la población.

El informe señala que las lluvias más intensas en las últimas 24 horas se concentraron en departamentos como Putumayo, Cauca, Antioquia, Nariño y Magdalena, lo que ha incrementado el caudal de los principales afluentes.

Municipios en riesgo

El Ideam subraya que la amenaza de deslizamientos y crecientes súbitas afecta a varios municipios de Antioquia, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, con especial atención en las zonas ribereñas del Cauca.