CANAL RCN
Colombia

Ideam declara alerta roja por niveles del río Cauca: un riesgo inminente para comunidades ribereñas

La alerta roja implica movilización inmediata de organismos de socorro y autoridades locales.

Madre e hijas desaparecidas en río Cauca
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
09:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) elevó a alerta roja la situación en la cuenca del río Cauca, debido a la alta probabilidad de crecientes súbitas y niveles elevados que representan un riesgo inminente para las comunidades ribereñas.

Inundaciones en Córdoba: balance de damnificados y cómo donar
RELACIONADO

Inundaciones en Córdoba: balance de damnificados y cómo donar

Movilización inmediata de organismos de socorro por alerta roja en río Cauca

El boletín técnico diario del Ideam advierte que el Cauca, junto con otros ríos como el Magdalena, Nechí y San Jorge, presenta condiciones críticas que podrían derivar en desbordamientos.

La alerta roja implica movilización inmediata de organismos de socorro y autoridades locales, ya que se trata de un fenómeno extraordinario con efectos adversos sobre la población.

Comunidades del Chocó se encuentra confinadas por las lluvias y la comida empieza a escasear
RELACIONADO

Comunidades del Chocó se encuentra confinadas por las lluvias y la comida empieza a escasear

El informe señala que las lluvias más intensas en las últimas 24 horas se concentraron en departamentos como Putumayo, Cauca, Antioquia, Nariño y Magdalena, lo que ha incrementado el caudal de los principales afluentes.

¿Preocupa el nuevo frente frío? Abecé del insólito fenómeno que llegó al Caribe
RELACIONADO

¿Preocupa el nuevo frente frío? Abecé del insólito fenómeno que llegó al Caribe

Municipios en riesgo

El Ideam subraya que la amenaza de deslizamientos y crecientes súbitas afecta a varios municipios de Antioquia, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, con especial atención en las zonas ribereñas del Cauca.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

Caso Karina Rincón: su agresor irá a juicio por intento de feminicidio tras golpearla brutalmente con un martillo

Engativá

Conductor atropelló a presuntos asaltantes para evitar fleteo en Engativá

Ministerio de Salud

Circular desata controversia: ¿funcionarios del Ministerio de Salud obligados a manifestarse?

Otras Noticias

Transmilenio

Feria de empleo de Transmilenio: buscan personal para 16 empresas en Bogotá

La gerente de Transmilenio dio a conocer las vacantes e invitó a los interesados a presentar su hoja de vida.

Redes sociales

Yeferson Cossio hará fiesta en Bogotá: busca recaudar fondos para atender la emergencia en Córdoba

El creador de contenido dio a conocer detalles nuevos sobre la fiesta con la que busca recaudar fondos para los afectados.

Independiente Santa Fe

Escándalo en El Campín: VAR anuló gol de Santa Fe y Nacional se llevó la victoria

México

Modelo mexicana rompió el silencio y habló del "noviazgo" con ‘El Mencho’, capo del narcotráfico abatido en Jalisco

Cuidado personal

¿Con o sin alcohol?: mejores enjuagues bucales para usar, según investigación