Escándalo en El Campín: VAR anuló gol de Santa Fe y Nacional se llevó la victoria

Una jugada polémica se vivió en el Estadio El Campín. Cuando Independiente Santa Fe celebraba lo que parecía ser el 2-2 ante Atlético Nacional, una intervención arbitral apagó la euforia y cambió el destino del encuentro.

Corría el minuto 85 cuando un centro al área derivó en una disputa aérea y en un cabezazo preciso de Omar Frasica que terminó en el fondo de la red.

El estadio explotó: el empate para Santa Fe llegaba en un momento decisivo. Sin embargo, el árbitro central detuvo la celebración tras advertir una presunta falta previa de Hugo Rodallega sobre un defensor verdolaga.

La acción fue revisada por el VAR, pero tras el análisis el juez ratificó su determinación: el gol fue invalidado. El marcador se mantuvo 2-1 a favor del conjunto antioqueño.

Independiente Santa Fe se vio afectado por arbitraje

Las repeticiones mostraron un contacto natural entre Rodallega y el zaguero de Nacional antes del cabezazo. Para los analistas del partido, se trató de una acción propia de la disputa por la posición dentro del área.

En la transmisión oficial, el periodista Carlos Antonio Vélez calificó la decisión como: "¿falta de qué?, eso es del juego. ¿En serio eso pitó? No puede ser”, al considerar que el roce no constituyó una infracción clara.

Desde el banco cardenal también hubo reclamos. Argumentaron que no existió empujón evidente ni una acción manifiesta que justificara anular la anotación.

Pese a ello, el equipo arbitral consideró que hubo falta previa y el VAR respaldó esa interpretación.

El juez añadió ocho minutos de reposición, pero el impacto emocional ya era otro. Nacional se replegó, resistió la presión final y aseguró la victoria en condición de visitante.

Santa Fe cayó en El Campín con una falla arbitral

Más allá del 2-1 definitivo, la discusión se centró en el efecto de la determinación arbitral. El empate habría modificado el cierre táctico y anímico del compromiso.

En un campeonato tan competitivo como la Liga BetPlay, cada punto puede resultar determinante en la tabla de posiciones.

El episodio vuelve a poner bajo la lupa los criterios de interpretación del VAR en el fútbol colombiano, especialmente en jugadas de contacto dentro del área.

Aunque la herramienta tecnológica busca corregir errores evidentes, en esta ocasión dejó una profunda inconformidad en el entorno cardenal.

El resultado quedó sellado a favor de Atlético Nacional, pero la acción del minuto 85 será recordada como polémica.