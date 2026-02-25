Con polémica, Atlético Nacional venció a Santa Fe y alargó su paternidad en El Campín

El duelo entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional volvió a dejar heridas abiertas en El Campín.

Con polémica incluida en los minutos finales, el conjunto paisa se impuso 1-2 y extendió su dominio sobre el cuadro cardenal, que no logra vencerlo desde el 9 de julio de 2017 en Bogotá.

Santa Fe comenzó con intensidad y pegó primero.

Apenas al minuto 9’, Omar Frasica aprovechó un gran pase de Edwin Mosquera, quedó mano a mano frente a David Ospina y definió con seguridad para el 1-0 parcial. El estadio explotó y parecía que la historia podía cambiar.

El primer tiempo fue trabado, con mucha disputa en la mitad del campo y pocas llegadas claras. Nacional intentó aproximarse, pero la defensa cardenal respondió con orden y concentración.

En la segunda parte, el equipo visitante adelantó líneas y encontró espacios. Al minuto 61, Daniel Torres cometió una falta dentro del área y el juez no dudó en señalar penal. Alfredo Morelos fue el encargado de cobrar y, al 62’, puso el 1-1 con un remate fuerte y preciso.

Ocho minutos después, al 70’, Morelos volvió a aparecer. En un mano a mano frente a Mosquera Marmolejo, el delantero definió con categoría para sellar el 1-2 que silenció a la hinchada local.

Polémica final y tabla de posiciones

Cuando parecía que todo estaba decidido, llegó la jugada que encendió la polémica. Al minuto 87, Santa Fe marcó lo que era el 2-2, pero el tanto fue invalidado por una presunta falta de Hugo Rodallega.

El VAR no llamó al árbitro central para revisar la acción, lo que generó reclamos y la sensación de injusticia en el equipo bogotano.

El partido terminó 1-2 y Nacional alargó su paternidad en El Campín. Con este resultado, Santa Fe quedó en la casilla 12 con 10 puntos, mientras que Nacional escaló al segundo lugar con 15 unidades.