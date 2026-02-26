Puede ser sancionado: las polémicas palabras de Haydar tras escándalo en El Campín

La victoria de Atlético Nacional en condición de visitante ante Independiente Santa Fe no solo dejó tres puntos valiosos en la tabla, sino también una fuerte discusión en el entorno del fútbol colombiano. El compromiso, que terminó 1-2 a favor del conjunto verdolaga, tuvo un desenlace cargado de tensión y una jugada que cambió el rumbo del resultado en los minutos finales.

Cuando el reloj marcaba los instantes decisivos, el equipo cardenal logró lo que parecía ser el empate 2-2. Sin embargo, el árbitro central invalidó la acción tras sancionar una falta previa de Hugo Rodallega sobre el defensor César Haydar.

La determinación arbitral desató reclamos inmediatos por parte de los jugadores y el cuerpo técnico local, así como un intenso debate entre analistas y aficionados, muchos de los cuales consideran que el contacto no fue lo suficientemente fuerte como para invalidar la anotación.

Una jugada que cambió el partido

La acción en cuestión se produjo dentro del área, en medio de un forcejeo típico de una pelota detenida. En las repeticiones televisivas se observa un leve contacto del delantero sobre el zaguero, pero la interpretación del juez fue determinante. La anulación dejó sin efecto el empate y permitió que Nacional sostuviera la ventaja hasta el pitazo final.

Más allá del análisis técnico, lo cierto es que la decisión arbitral influyó directamente en el marcador. Santa Fe perdió la oportunidad de rescatar un punto en casa, mientras que el equipo antioqueño celebró una victoria que ahora está rodeada de controversia.

Las declaraciones que encendieron la polémica

Tras el compromiso, César Haydar compareció en rueda de prensa y lejos de bajar la tensión, avivó el debate con sus declaraciones. El defensor reconoció que revisó la jugada y explicó que, además del brazo en la espalda, hubo un toque que —según él— le dejó marca. No obstante, también admitió que el fútbol es un deporte de contacto y que la acción era “50/50” en cuanto a la decisión del árbitro.

La frase que más ruido generó fue cuando aseguró que “fue más vivo”, insinuando que su lectura de la jugada influyó en que el juez señalara la infracción. Incluso añadió que pudo haber sido un error suyo, pero que, de cualquier forma, el salto habría terminado en falta.

Estas palabras podrían traer consecuencias disciplinarias. Hace algunos meses, Alfredo Morelos recibió una sanción tras emitir declaraciones similares luego de un partido frente a Boyacá Chicó. Ahora, el foco está puesto en si el Comité Disciplinario actuará de oficio ante lo expresado por Haydar, en un caso que ya trascendió lo futbolístico y se instaló en el terreno reglamentario.