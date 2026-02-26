CANAL RCN
Deportes

Puede ser sancionado: las polémicas palabras de Haydar tras escándalo en El Campín

César Haydar dio declaraciones muy controversiales tras la polémica final en el partido entre Santa Fe y Atlético Nacional en El Campín.

César Haydar
Foto: Dimayor

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
06:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La victoria de Atlético Nacional en condición de visitante ante Independiente Santa Fe no solo dejó tres puntos valiosos en la tabla, sino también una fuerte discusión en el entorno del fútbol colombiano. El compromiso, que terminó 1-2 a favor del conjunto verdolaga, tuvo un desenlace cargado de tensión y una jugada que cambió el rumbo del resultado en los minutos finales.

Cuando el reloj marcaba los instantes decisivos, el equipo cardenal logró lo que parecía ser el empate 2-2. Sin embargo, el árbitro central invalidó la acción tras sancionar una falta previa de Hugo Rodallega sobre el defensor César Haydar.

Escándalo en El Campín: VAR anuló gol de Santa Fe y Nacional se llevó la victoria
RELACIONADO

Escándalo en El Campín: VAR anuló gol de Santa Fe y Nacional se llevó la victoria

La determinación arbitral desató reclamos inmediatos por parte de los jugadores y el cuerpo técnico local, así como un intenso debate entre analistas y aficionados, muchos de los cuales consideran que el contacto no fue lo suficientemente fuerte como para invalidar la anotación.

Una jugada que cambió el partido

La acción en cuestión se produjo dentro del área, en medio de un forcejeo típico de una pelota detenida. En las repeticiones televisivas se observa un leve contacto del delantero sobre el zaguero, pero la interpretación del juez fue determinante. La anulación dejó sin efecto el empate y permitió que Nacional sostuviera la ventaja hasta el pitazo final.

Más allá del análisis técnico, lo cierto es que la decisión arbitral influyó directamente en el marcador. Santa Fe perdió la oportunidad de rescatar un punto en casa, mientras que el equipo antioqueño celebró una victoria que ahora está rodeada de controversia.

Con polémica, Atlético Nacional venció a Santa Fe y alargó su paternidad en El Campín
RELACIONADO

Con polémica, Atlético Nacional venció a Santa Fe y alargó su paternidad en El Campín

Las declaraciones que encendieron la polémica

Tras el compromiso, César Haydar compareció en rueda de prensa y lejos de bajar la tensión, avivó el debate con sus declaraciones. El defensor reconoció que revisó la jugada y explicó que, además del brazo en la espalda, hubo un toque que —según él— le dejó marca. No obstante, también admitió que el fútbol es un deporte de contacto y que la acción era “50/50” en cuanto a la decisión del árbitro.

La frase que más ruido generó fue cuando aseguró que “fue más vivo”, insinuando que su lectura de la jugada influyó en que el juez señalara la infracción. Incluso añadió que pudo haber sido un error suyo, pero que, de cualquier forma, el salto habría terminado en falta.

Desorden y enfrentamientos entre hinchas de Atlético Nacional en El Campín ante Santa Fe: video
RELACIONADO

Desorden y enfrentamientos entre hinchas de Atlético Nacional en El Campín ante Santa Fe: video

Estas palabras podrían traer consecuencias disciplinarias. Hace algunos meses, Alfredo Morelos recibió una sanción tras emitir declaraciones similares luego de un partido frente a Boyacá Chicó. Ahora, el foco está puesto en si el Comité Disciplinario actuará de oficio ante lo expresado por Haydar, en un caso que ya trascendió lo futbolístico y se instaló en el terreno reglamentario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Champions League

¿Dónde y a qué hora ver el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, un hombre de negocios: compró porcentaje de club español

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega no se guardó nada y le respondió a César Haydar tras la polémica falta pitada en el Santa Fe vs. Nacional

Otras Noticias

Ecuador

Ecuador incrementa del 30% al 50% los aranceles a las importaciones de Colombia

El Ministerio de Importaciones de Ecuador aseguró que la medida responde a criterios de seguridad nacional.

Disidencias de las Farc

Disidencias de las Farc habrían declarado objetivo militar a Wilson Ruiz, candidato de Salvación Nacional

El exministro ya puso en conocimiento de las autoridades esta información.

Finanzas personales

Colombianos tendrán nueva billetera digital para jugar y recibir premios de lotería: así funciona

La casa de los famosos

¡Siete en riesgo de quedar eliminados! Así está la placa en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Cuidado personal

¿Con o sin alcohol?: mejores enjuagues bucales para usar, según investigación