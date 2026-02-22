CANAL RCN
Colombia

"¡Quieto o le disparo al perro!": patrullero quedó captado mientras amenazaba a un sujeto en Barbosa

La Policía de Santander sostiene que el uniformado actuó en defensa propia tras ser mordido.

Perrito herido en Barbosa
Foto: Freepik

Valentina Bernal

febrero 22 de 2026
05:17 p. m.
Un operativo policial en Barbosa, Santander, terminó en un hecho que hoy genera rechazo. Todo ocurrió cuando un patrullero disparó contra un perro en medio de un procedimiento. Todo quedó registrado en video.

En las imágenes se escucha con claridad la advertencia del uniformado: “Quieto o le disparo al perro”. Segundos después se produjo el disparo que dejó herido al animal y alteró a los habitantes del sector.

¿Qué dijo las Policía tras el incidente en el que un patrullero le disparó a un perro en Barbosa?

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Santander, el procedimiento se realizaba cuando el propietario del perro, al parecer, intentaba huir de una requisa. En ese momento, el canino se habría lanzado contra uno de los uniformados.

La institución explicó:

Donde el canino se abalanza y le ocasiona una mordedura a un funcionario en su mano.

Según la Policía, el patrullero intentó alejar al animal, pero en medio del forcejeo se presentó la situación que terminó en el disparo.

Como último recurso le propinó un disparo al canino ya que este no lo quería soltar de la mano.

Ciudadanos reclaman tras presenciar el disparo de un policía a un perro en Santander

Tras el disparo, varios ciudadanos se acercaron y confrontaron al uniformado. Algunos decían:

Está en la casa cómo le va a decir que tiene que tener un bozal el perro en la casa… No tiene la necesidad de pegarle un tiro al perro.

El hecho no solo dejó al animal herido, sino que encendió la molestia de vecinos que cuestionaron el uso del arma de fuego durante el procedimiento.

En cuanto al perrito, este fue trasladado a una veterinaria en Barbosa, donde permanece bajo observación médica.

Mientras tanto, el dueño del animal fue capturado y es señalado, al parecer, de atacar al uniformado durante el operativo.

