Luis Díaz contra las cuerdas: revelan multa que podría tener que pagar en Bayern Múnich

Desde su llegada a Bayern Múnich, Luis Díaz ha sido titular, se ha posicionado como uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel y ha conquistado múltiples logros.

El extremo guajiro ya fue campeón con los bávaros de la Supercopa de Alemania y fue premiado con el mejor gol del 2025 en la Bundesliga.

Además, sus números han sido increíbles: en 33 partidos, ha anotado 19 goles y realizado 15 asistencias.

En medio de esa coyuntura, no solo ha recibido elogios de Vincent Kompany, sino que también de estrellas como Harry Kane, Kimmich y Gnabry.

Sin embargo, en las últimas horas se reveló que, en caso de incumplir una cláusula, Luis Díaz podría ser multado en el Bayern Múnich. ¿Cuál es la razón?

Esta es la multa que, de acuerdo con lo revelado, podría tener que pagar Luis Díaz en el Bayern Múnich

Según varios medios internacionales, BILD habría revelado que para el Bayern Múnich es fundamental que Luis Díaz aprenda alemán para que su adaptación sea mucho más fácil.

Es así como, presuntamente, existiría una cláusula para que demuestre avances en el idioma y, en caso de no hacerlo, podría enfrentar multas que oscilarían entre 5.000 y 5.000 euros.

Además, con la finalidad de evitar ese problema, Luis Díaz estaría asistiendo semanalmente a dos o tres clases de alemán.

Estos son los rivales a los que les ha anotado Luis Díaz en la temporada 25/26

En la Bundesliga, Luis Díaz ha inflado las redes en partidos vs. Leipzig, Augsburgo, Hamburgo (2), Frankfurt (2), Unión Berlín, St. Pauli, Heidenheim, Wolfsburgo y Hoffenheim (3).

Mientras tanto, por Champions League ha celebrado vs. Club Brujas, PSG (2) y PSV.

Además, en Copa de Alemania le anotó un gol al Colonia y otro al Leipzig, mientras que en la Supercopa también se reportó vs. Stuttgart.