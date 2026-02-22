CANAL RCN
Economía

¿No pudo asistir a 'Megaferia de Empleo' en Bogotá? Distrito revela nuevas vacantes

Quienes busquen empleo y no hayan alcanzado a asistir a la 'Megaferia de Empleo' adelantada en Corferias, tienen nuevas oportunidades.

Megaferia de empleo Bogotá (1)
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

febrero 22 de 2026
03:22 p. m.
Quienes no lograron asistir a la 'Megaferia de Empleo' en Bogotá, realizada en Corferias el pasado 19 de enero, aún pueden postularse a vacantes laborales que no fueron cubiertas durante la jornada. Los cargos disponibles continúan activos a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, que mantiene abiertos sus canales presenciales y virtuales para nuevos aspirantes.

La convocatoria masiva reunió a más de 18.000 personas en busca de trabajo en la capital. Sin embargo, varias ofertas laborales no fueron ocupadas, por lo que permanecen disponibles para quienes deseen aplicar posteriormente. Además, se prevé la apertura de nuevas jornadas con cargos adicionales en el marco de la estrategia Talento Capital.

Dónde consultar y postularse a las vacantes en Bogotá

Las personas interesadas pueden acercarse directamente a los puntos de atención habilitados en la ciudad. La sede principal está ubicada en la carrera 13 #27-00, Edificio Bochica, Local 12, en el Centro Internacional.

También están disponibles los siguientes quioscos de empleo:

  • Usaquén: calle 165 #7-38.
  • Ciudad Bolívar: calle 68D Bis A sur #49F-70.
  • San Cristóbal: avenida Primero de Mayo #01-40 sur.
  • Rafael Uribe Uribe: calle 32 sur #23-62.
  • Kennedy: transversal 78K #41A-04 sur.

Estos espacios atienden tanto a quienes participaron en la Megaferia como a ciudadanos que no pudieron asistir y buscan acceder a los cargos disponibles.

Cómo acceder sin intermediarios y evitar estafas

El acceso a las vacantes laborales es gratuito y no requiere intermediarios ni pagos de dinero. Las postulaciones se realizan directamente a través de los canales oficiales habilitados para tal fin, lo que reduce riesgos de fraude o cobros indebidos.

Además de la atención presencial, los interesados pueden consultar nuevas convocatorias y ofertas laborales a través del Portal Bogotá, en la sección “Trabajo sí hay en Bogotá”, donde se actualizan periódicamente las oportunidades disponibles. También existe un canal de WhatsApp enfocado en difundir información sobre procesos de selección, cursos gratuitos y recomendaciones para fortalecer la hoja de vida.

