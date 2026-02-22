Revelan la millonaria cifra que costó restaurar las joyas de Yeison Jiménez tras accidente

Ya pasaron varias semanas desde el lamentable accidente aéreo donde Yeison Jiménez y varios miembros de su equipo de trabajo perdieron la vida. El avión en el que se movilizaban terminó cayendo instantes después de despegar desde el aeropuerto de Paipa el pasado 10 de enero.

Uno de los hechos que llamó la atención tras lo sucedido, es una imagen de los accesorios y artículos personales que las autoridades encontraron en el lugar de los hechos, incluyendo relojes, anillos, aretes y una cadena perteneciente al artista.

Esta cadena fue restaurada y entregada a su familia, causando emoción de la esposa de Jiménez, Sonia Restrepo, quien la recibió en medio de lágrimas. Tras este procedimiento, se reveló cuánto costó el detalle.

Lo que valió restaurar la cadena de Yeison Jiménez

En diálogo con Olímpica, Arbey López, de Joyería Venezia, quienes habían elaborado en primera instancia esta valiosa cadena, confirmó que el proceso de restauración costó mucho menos de lo que cuesta la joya como tal.

"No le he dado como un valor, pero con las partes que le faltan, alguna cadena a la que le falta alguna parte, tengo que hacer cambios, cambiar todos los diamantes, yo creo que podría costar alrededor de unos 20 millones de pesos", indicó inicialmente.

Sobre el precio de la cadena, la cual es un diseño exclusivo para Yeison Jiménez, indicó. "Si hay que hacer algo similar en tamaño, en peso, en oro y cantidad de diamantes, costaría alrededor de 40 mil dólares", es decir, unos 160 millones de pesos.