Iker Casillas no se guardó nada y salió a criticar el discurso de Luis Rubiales

Bastante indignación causó en España y el mundo que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, no renunciara a su cargo. "No voy a dimitir", fueron las palabras del directivo en una rueda de prensa, después de que se desatara el escándalo por el beso forzado que le dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la consecución del Mundial Femenino 2023 por parte de España.

Rubiales pidió disculpas por su comportamiento en declaraciones en una asamblea federativa.

"Esta es la clave, fue consentido", aseguró Rubiales, quien argumentó que, tras abrazarse con la jugadora, le dijo "has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial, me contestó eres un crak, le dije un piquito, y dijo vale".

Añadió que "se está ejecutando un asesinato social. A mí. Se me está tratando de matar".

Por su parte, Yolanda Díaz, una de las vicepresidentas del Gobierno y ministra de Trabajo, declaró que "lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo".

Iker Casillas criticó el caso de Rubiales

Han sido varias las voces de indignación a nivel mundial por el caso de Rubiales y Jenni Hermoso. Sin embargo, una de las críticas más fuertes vino por parte de una leyenda del fútbol español.

Se trata de Iker Casillas, legendario exarquero del Real Madrid y de la Selección de España, quien además fue el primer español en levantar la Copa del Mundo cuando ganaron el Mundial de Sudáfrica 2010.

Casillas se pronunció mediante sus redes sociales respecto a la situación de Luis Rubiales, diciendo que era una "vergüenza ajena".

Vergüenza ajena. 🤦🏻‍♂️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 25, 2023

Además, en otro trino escribió lo siguiente:

"Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero…"