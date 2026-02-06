CANAL RCN
Deportes

PSG sigue pagando por la salida de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé le ganó millonario pleito al París Saint Germain. Esta es la suma que el club debe pagarle.

Mbappé
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
06:34 p. m.
El conflicto económico entre el París Saint-Germain y Kylian Mbappé sigue dejando capítulos tras la salida del delantero rumbo al Real Madrid. Aunque el club francés ya fue condenado en diciembre por un tribunal laboral de París a pagar una millonaria suma al jugador, todavía queda un monto pendiente que deberá ser abonado en los próximos días.

De acuerdo con información confirmada por una fuente cercana al caso, el PSG aún tiene que pagar 5,9 millones de euros al capitán de la selección francesa. Esta cifra hace parte del total cercano a los 61 millones de euros que el tribunal ordenó cancelar al futbolista tras su denuncia por impagos relacionados con su contrato.

El dinero pendiente que debe pagar el PSG

Según los detalles del fallo, los 5,9 millones de euros corresponden a vacaciones generadas durante su etapa en el club y que no fueron remuneradas al término del vínculo. Este concepto se suma al resto de salarios y primas que ya habían sido reclamados por el delantero tras finalizar su contrato con la institución parisina.

La fuente cercana al proceso indicó que el club tendría un plazo aproximado de ocho días para realizar el pago correspondiente. Mientras tanto, desde la entidad francesa señalaron que se encuentran en conversaciones con los representantes del futbolista para definir las condiciones y modalidades del desembolso.

El PSG, además, sostuvo que los demás montos relacionados con salarios y bonificaciones ya fueron cancelados, quedando pendiente únicamente la suma correspondiente a las vacaciones.

Un fallo millonario tras la salida de Mbappé

El pasado 16 de diciembre, el Conseil des prud’hommes de París, tribunal laboral encargado del caso, falló a favor de Mbappé y condenó al club a pagar cerca de 61 millones de euros. El delantero había denunciado el incumplimiento de pagos al final de su contrato, lo que desencadenó el proceso judicial.

La resolución dejó al club con la obligación de cubrir los montos adeudados, aunque el caso aún no estaría completamente cerrado. Según otra fuente cercana al expediente, el PSG analiza la posibilidad de presentar un recurso contra la decisión judicial en los próximos días.

Mientras se define si habrá apelación, el club deberá cumplir con el pago pendiente. De esta manera, el conflicto económico entre Mbappé y su antiguo equipo sigue activo, incluso después de que el delantero iniciara una nueva etapa en el Real Madrid.

