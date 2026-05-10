Independiente Santa Fe sigue sin poder usar El Campín y será local en Mosquera: Dimayor lo confirmó

La Dimayor confirmó la programación del partido de octavos de final de la Copa Betplay que deberán jugar Independiente Santa Fe y Fortaleza y que será a partido único; al estar mejor ubicado en la tabla anual de reclasificación, Santa Fe tiene el derecho a jugar en condición de local. Aunque el rival también es un club de Bogotá, juegan en estadios diferentes, por lo que el partido debería jugarse en El Campín de Bogotá.

A raíz de arreglos de recuperación y mantenimiento de la grama después de la doble fecha de conciertos del grupo BTS, el estadio El Campín no podrá ser utilizado en la fecha establecida, por lo que se confirmó que el partido se jugará en el estadio Municipal de Mosquera el próximo domingo 11 de octubre a las 2:00 p.m.

¿Por qué no se juega el partido en el estadio de Techo?

Una de las principales alternativas cuando Independiente Santa Fe o Millonarios no pueden hacer uso del estadio El Campín es hacer las veces de local en el estadio Metropolitano de Techo, que tiene una capacidad aproximada de 10 mil espectadores; sin embargo, el partido no pudo ser programado en este escenario al ser el estadio en el que Fortaleza juega como local todos sus partidos de liga y el reglamento prohíbe que un club juegue en condición de visitante en la misma cancha donde habitualmente es el local.

Con la confirmación del encuentro en el municipio de Mosquera, ya son dos partidos de vital importancia en los que el club no ha podido recibir a sus hinchas en el estadio El Campín: la final de ida de la Liga Femenina Betplay vs. Deportivo Cali, que terminaría con victoria de las visitantes por 3-2, se debió jugar en Tunja por el montaje del concierto de la banda musical coreana y ahora el partido que define la clasificación a los cuartos de final de la Copa Betplay también se trasladó fuera de la capital del país.

Así está el cuadro de la Copa Betplay Dimayor

El partido entre Santa Fe y Fortaleza será el último de la fase de octavos de final; por la misma fase, el pasado 3 de octubre Barranquilla FC eliminó sorpresivamente a Millonarios en condición de local y así quedaron los enfrentamientos de cuartos de final:

Por un lado del cuadro:

Internacional de Bogotá vs. Llaneros

América vs. Barranquilla

Por la otra parte del cuadro:

Nacional vs. Medellín

Once Caldas vs. Santa Fe/Fortaleza

En esta fase también se implementará el formato de partido único y para las semifinales y final se volverá a jugar a ida y vuelta.