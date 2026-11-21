El periodista panameño Rolando Rodríguez, subdirector del diario La Prensa, fue víctima de un atentado con explosivos en su vivienda de San Miguelito durante la madrugada del 14 de noviembre.

Esto ocurrió horas antes de publicar nuevas revelaciones sobre presuntos negocios ilícitos vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

¿Cómo ocurrió el atentado?

Las cámaras de seguridad captaron a un hombre con una maleta que descendió de un taxi aproximadamente a 20 metros de la residencia del periodista. El sujeto arrojó una sustancia inflamable contra el vehículo estacionado en el garaje, provocando un incendio que consumió dos automóviles y parte del tejado de la vivienda.

La esposa de Rodríguez, quien padece una enfermedad crónica, logró evacuar con dificultad debido a la magnitud de las llamas.

El periodista reveló que horas antes del atentado recibió comunicaciones de la abogada de Roberto Carretero, uno de los empresarios panameños que investiga por sus negocios con entidades estatales.

“Ella me respondió por chat que, aunque su cliente había sido exonerado, yo no podía publicar absolutamente nada de lo que yo le estaba preguntando”, explicó Rodríguez, quien interpretó el mensaje como una amenaza velada.

Sin decirlo abiertamente, pareciera que me decía entre líneas que si yo publicaba algo de eso, pues podría enfrentar algún tipo de denuncia o proceso penal.

¿Qué investigaciones ha hecho?

El periodista se encontraba investigando a los hermanos Carretero Napolitano —Ramón, Roberto y Sente—, quienes fueron incluidos en las listas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con el régimen de Maduro y el régimen cubano.

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El presidente panameño José Raúl Mulino condenó enérgicamente el ataque y ordenó a la Policía Nacional y al Ministerio Público investigar el caso de manera objetiva y eficiente.

“Panamá no acepta este tipo de actos en ninguna circunstancia”, afirmó el mandatario, quien expresó su solidaridad al director de La Prensa, Jorge Molina. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también rechazó el atentado y exigió una investigación inmediata para identificar a los responsables y garantizar protección para el periodista y su familia.