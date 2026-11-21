La victoria del Paris Saint-Germain frente al Niza por 3-2 dejó una imagen preocupante para el equipo dirigido por Luis Enrique. Désiré Doué sufrió una lesión en la rodilla derecha, tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y no pudo contener las lágrimas por el dolor y la frustración.

El incidente ocurrió en el minuto 38 del partido correspondiente a la undécima jornada de la Ligue 1. El extremo francés intentó avanzar con el balón, pero realizó un movimiento en el que se torció la rodilla derecha. La acción se produjo sin contacto con otro futbolista y provocó que el atacante cayera inmediatamente sobre el césped.

Doué recibió atención médica durante varios minutos, mientras sus compañeros esperaban novedades sobre su estado. Finalmente, los servicios médicos determinaron que debía abandonar el campo en camilla. El jugador salió visiblemente afectado, con las manos en el rostro y lágrimas por la situación.

¿Qué lesión sufrió Désiré Doué en el partido contra el Niza?

El atacante del PSG sufrió un percance en la rodilla derecha durante una acción individual. Aunque inicialmente no se conoció un diagnóstico definitivo, el entrenador Luis Enrique reconoció que las primeras impresiones apuntaban a una lesión de gravedad.

"Habrá que esperar a las pruebas médicas del domingo, pero es una lesión grave", declaró el técnico español en unas primeras declaraciones al micrófono de Ligue 1+.

El entrenador también explicó que el futbolista sería sometido a exámenes médicos para determinar el alcance del problema. Posteriormente, el club comunicaría los resultados. Por ahora, no se confirmó el tipo específico de lesión ni el tiempo que podría permanecer alejado de las canchas.

¿Cómo quedó el PSG tras la lesión de Désiré Doué?

La posible baja representa una nueva preocupación para Luis Enrique, que ya tiene fuera de disponibilidad a Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. El técnico manifestó su confianza en la recuperación del joven atacante y aseguró que espera verlo regresar en buenas condiciones.

Por su parte, Lucas Hernández expresó el respaldo del vestuario al futbolista: destacó su fortaleza mental y aseguró que sus compañeros estarán a su lado durante el proceso de recuperación. El PSG deberá esperar los resultados de las pruebas médicas para conocer el verdadero alcance de una lesión que marcó su victoria frente al Niza.