La creciente ola de agresiones contra agentes de tránsito mantiene en alerta a las autoridades de Ibagué. Según cifras entregadas por la Secretaría de Tránsito, en lo corrido de 2026 se han registrado 12 casos de agresiones físicas contra funcionarios de esta dependencia, hechos que han derivado en la captura y judicialización de cuatro personas, mientras otro caso continúa en proceso.

Las autoridades manifestaron su preocupación por el aumento de actos de intolerancia contra los agentes encargados de regular la movilidad en la ciudad, pese a las campañas pedagógicas que buscan fomentar el respeto por la autoridad y la convivencia en las vías.

Agresión a agente frente a una clínica

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando una agente de tránsito fue agredida física y verbalmente frente a una clínica de la capital tolimense. De acuerdo con el reporte oficial, la funcionaria realizaba un procedimiento para imponer un comparendo por mal parqueo a una motocicleta que obstaculizaba el ingreso de ambulancias al centro asistencial.

Según relató la propia agente, la ciudadana reaccionó de manera violenta cuando se le solicitó la documentación correspondiente. En medio del procedimiento, intentó arrebatarle la licencia de conducción y otros documentos que portaba la uniformada.

Las lesiones sufridas por la funcionaria incluyeron afectaciones en el rostro, labio, pómulos, ceja y brazo. La agente permaneció tres días incapacitada por atención clínica, mientras que Medicina Legal le otorgó una incapacidad de 15 días.

El hecho quedó registrado en video y actualmente es materia de investigación. La funcionaria decidió presentar una denuncia formal ante la Fiscalía.

Cuatro capturados por violencia contra servidor público

Las autoridades señalaron que la mayoría de los 12 casos registrados este año corresponden a agresiones físicas, que incluyen golpes, empujones y ataques directos contra los agentes durante operativos de control en distintos sectores de la ciudad.

Como resultado de las investigaciones, cuatro personas han sido capturadas y judicializadas por el delito de violencia contra servidor público. Adicionalmente, otro caso avanza en las etapas procesales correspondientes.

La situación sigue generando preocupación entre las autoridades locales, que insisten en la necesidad de respetar los procedimientos realizados por los agentes de tránsito y rechazan los actos de violencia contra los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad y el orden en las vías de Ibagué.