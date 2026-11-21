Atlético Bucaramanga y América de Cali protagonizaron uno de los mejores partidos del semestre con un 2-2 en la fecha 1 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, disputado en el estadio Américo Montanini este 20 de noviembre.

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Sin embargo, más allá del buen juego mostrado por ambos equipos, hubo una situación que terminó llevándose la atención de propios y extraños. Kevin Londoño, jugador del equipo local, vio la tarjeta roja directa tras realizar gestos y comentarios a sus colegas del América.

¿Qué hizo Kevin Londoño contra América de Cali?

La acción de Londoño se dio después de una serie de encontronazos entre los jugadores de ambos planteles. Tras una falta sobre Luis Quiñones en la mitad de la cancha, los jugadores continuaron con el 'rifirrafe', hasta que Londoño desató el caos.

Según imágenes de la trasmisión de Win Sports, el volante comenzó a hacer gestos de la letra B, en alusión al descenso de América de Cali en 2011, además de simular un fantasma y un amague de golpe sobre Jhon Tilman Palacios.

Tras las reiteradas acciones ante la mirada del árbitro, se tomó la decisión de expulsarlo con una roja directa. El reglamento de la FCF establece que el "lenguaje ofensivo, grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra los jugadores rivales u otras personas", se castiga con expulsión, varias fechas de suspensión y multa económica.

Kevin Londoño ofreció disculpas tras la expulsión

En un extenso mensaje compartido por Kevin Londoño en sus historias de Instagram, el jugador se disculpó con la hinchada de Bucaramanga y sus compañeros por hacerse expulsar en un momento determinante del partido.

Además, dedicó unas palabras a hinchas y colegas de América de Cali que se sintieron ofendidos por su gesto, reconociendo que cometió un error al caer en un "juego de provocaciones".