Con la llegada de los últimos meses del año también aparecen mayores riesgos para los trabajadores de distintas industrias del país. El incremento de las actividades comerciales, aumento en el manejo del volumen de las mercancías, entre otros factores, aumentan la exposición de los colaboradores a diferentes riesgos.

Varios de estos corresponden a lesiones relacionadas con el esfuerzo físico y la repetición de movimientos durante el día a día. Por esto, expertos alertaron sobre estas afectaciones y sugirieron algunas de las precauciones más importantes que las empresas deben tomar durante esta temporada.

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¿Cuáles son las lesiones laborales más comunes durante el fin de año?

Las jornadas extensas bajo la presión del cumplimiento de metas pueden afectar significativamente la salud de los colaboradores. Entre las lesiones más frecuentes se encuentran aquellas que se presentan en la zona lumbar y se asocian con el levantamiento incorrecto de cajas y bultos pesados.

Los trastornos musculoesqueléticos pueden aparecer por mantener posturas estáticas durante periodos prolongados, como sucede con los trabajadores que permanecen de pie durante toda la jornada en comercios o restaurantes.

El síndrome de túnel carpiano y tendinitis se puede relacionar con movimientos repetitivos de las muñecas y los hombros como el sellado de paquetes, la digitación acelerada o el uso de herramientas de etiquetado.

“Estas lesiones pueden afectar la salud de los trabajadores y generar incapacidades, disminución de la productividad y dificultades para mantener el ritmo operativo de las empresas”, explicó Alfredo Rodríguez Ortiz, docente del Programa de Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria Horizonte.

Prevención ante los accidentes laborales

Como parte de las recomendaciones, expertos recomiendan reforzar las condiciones de seguridad en sus instalaciones y establecer controles sobre el almacenamiento y la circulación de mercancías.

Entre las medidas concretas a tener en cuenta se destaca fortalecer el programa de orden y aseo, despejar pasillos y zonas comunes, controlar la ocupación de las áreas de almacenamiento y revisar las condiciones de las zonas de tránsito.

“La aplicación constante de estas medidas permite reducir las condiciones que favorecen los accidentes, proteger la integridad de los trabajadores y mantener espacios de trabajo más seguros durante los periodos de mayor actividad”, agregó Rodríguez.