Nuevo revés para el Santa Fe de Bava: perdió 2-1 ante La Equidad, que no había ganado en el campeonato

Independiente Santa Fe, en el segundo partido dirigido por Jorge Bava, perdió 2-1 en el estadio Metropolitano de Techo, vs. La Equidad.

Eso significa que el nuevo estratega charrúa todavía no conoce la victoria estando en la línea técnica de Santa Fe. Pues, en el debut empató 1-1 en el 'coloso de la 57' vs. Pasto y en esta segunda salida no pudo sumar ningún punto.

Con este resultado, La Equidad consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay I 2025. Esto debido a que, hasta el momento, había empatado cuatro partidos y perdido ocho.

Mientras tanto, Independiente Santa Fe sumó su segundo partido sin ganar y se quedó en la quinta posición con 23 puntos.

En video: así fueron los goles del 2-1 en el partido entre La Equidad vs. Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe fue inconexo durante todo el partido y La Equidad fue el equipo que generó las primeras ocasiones de peligro. De hecho, sobre el minuto 19, Andrés Marmolejo tuvo que realizar una atajada mano a mano para mantener el partido 0-0.

Y, a pesar de que La Equidad se estaba viendo mejor en el terreno de juego, Independiente Santa Fe encontró un penalti en el minuto 45 tras una mano de Orozco en el área. Por lo tanto, Hugo Rodallega tomó el balón, remató al medio y decretó el 0-1 parcial.

Esta anotación se revisó en el VAR por un presunto doble toque del delantero, pero, finalmente, se confirmó y subió al marcador.

No obstante, La Equidad salió a buscar el empate de inmediato y lo consiguió antes de que se terminara el primer tiempo. Orozco, que había cometido la mano dentro del área, remató de media distancia en el minuto 45+8 y venció a Andrés Mosquera Marmolejo.

Adicionalmente, el trámite no cambió en el segundo tiempo, Independiente Santa Fe continuó sin poder dominar el balón y La Equidad aprovechó uno de sus primeros ataques de los últimos 45 minutos.

En el minuto 48, Torralvo avanzó por la banda izquierda, se juntó con Samir Mayo y el volante controló dentro del área, se acomodó para rematar con su pie derecho y colgó el balón en uno de los ángulos.

Posteriormente, La Equidad se resguardó e Independiente Santa Fe trató de llegar al empate, pero no generó situaciones de peligro para vulnerar el arco defendido por Varela.

¿Cuál es el próximo partido de Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay I 2025?

Santa Fe volverá a jugar por la fecha 15 el próximo lunes 14 de abril, a las 7:00 de la noche, vs. Independiente Medellín.

El partido será en el Nemesio Camacho El Campín y Jorge Bava tendrá que buscar su primera victoria como timonel 'cardenal'.