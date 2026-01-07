Volvió a suceder: a Independiente Santa Fe se le habría caído un fichaje ya anunciado

El pasado 5 de enero de 2026, Independiente Santa Fe anunció la llegada del volante uruguayo Franco Fagúndez, el lateral Helibelton Palacios, el lateral Yerson Candelo y el volante Kilian Toscano.

Sin embargo, este 7 de enero, en el comienzo de la tarde, se comenzó a informar que uno de esos jugadores, a pesar de ya haber sido oficializado por el club, ya no integraría el plantel dirigido por Pablo Repetto.

¿De quién se trata? Descubra aquí en Noticias RCN lo que se ha filtrado.

La llegada de Yerson Candelo a Independiente Santa Fe se habría caído a pesar del anuncio oficial

Sobre la 1:00 de la tarde, en una transmisión en vivo, el periodista Felipe Sierra reveló que el fichaje de Yerson Candelo a Independiente Santa Fe se habría caído a pesar de que el jugador ya había estado presente en la pretemporada.

Además, luego de que comenzó a trascender esa información, el Vbar Caracol y Miguel París, otro de los periodistas cercanos al entorno del 'cardenal', también detallaron que les informaron que el jugador ya no sería uno de los nuevos laterales.

"Yerson Candelo no jugará en Santa Fe. Así como lo adelantó Felipe Sierra, el experimentado lateral derecho de 33 años no será parte del León, a pesar de que haber sido oficializado como nuevo jugador del equipo", escribió Miguel París.

"Nos informan que se cayó el fichaje de Yerson Candelo con Santa Fe por diferencias", añadió el Vbar Caracol.

¿Qué otros jugadores se le han caído a Independiente Santa Fe a pesar de ser anunciado?

En mercados de fichajes anteriores, Independiente Santa Fe presentó a Alexis Manyoma como nuevo jugador y, finalmente, el contrato nunca se firmó y el jugador ni siquiera alcanzó a estar en la sede de entrenamiento.

Además, en las redes sociales de Independiente Santa Fe también fue anunciado el extremo argentino Juan Cruz Esquivel, pero el acuerdo nunca terminó de cerrarse con el Club Atlético Tigre.