Aquivaldo Mosquera ante la Fiscalía en México: ¿qué pasó con el ex Selección Colombia?

El exfutbolista colombiano Aquivaldo Mosquera se presentó este lunes 2 de marzo ante la Fiscalía General de la República (FGR), en territorio mexicano, para rendir declaración dentro de una investigación en curso. La comparecencia del antiguo defensor de la Selección Colombia se produjo en el arranque del mes y responde a un requerimiento formal de las autoridades judiciales de ese país.

Mosquera, recordado por su trayectoria internacional y su paso por el combinado nacional, fue citado con el propósito de entregar su versión frente a un presunto caso de fraude en el que su nombre aparece mencionado. De acuerdo con la información oficial conocida hasta ahora, la diligencia corresponde a una etapa preliminar del proceso y no implica, por el momento, una imputación formal de cargos.

Citación para aclarar su mención en una investigación

Según el comunicado emitido por la Fiscalía mexicana, el exdefensor fue requerido debido a que figura en una carpeta de investigación abierta por las autoridades. La entidad señaló que su presencia era necesaria para ampliar información relacionada con el caso y esclarecer los hechos materia de análisis.

En este tipo de procedimientos, es habitual que las personas mencionadas comparezcan para ofrecer declaraciones que permitan a los investigadores determinar el alcance real de su participación o descartar cualquier responsabilidad. Hasta ahora, no se han divulgado detalles específicos sobre la naturaleza exacta del presunto fraude ni sobre el rol que habría tenido Mosquera.

Fuentes cercanas al entorno del exjugador indican que acudió a la citación en disposición de colaborar con la justicia y aportar los elementos necesarios para esclarecer la situación.

Sin cargos confirmados, el proceso continúa

Es importante subrayar que, hasta el momento, no existe una resolución judicial que establezca responsabilidad alguna en su contra. La diligencia del 2 de marzo se enmarca dentro de un procedimiento investigativo en curso, en el cual la Fiscalía recopila versiones y documentación para avanzar en la evaluación del caso.

La comparecencia del exintegrante de la Selección Colombia ha generado atención tanto en México como en el ámbito deportivo colombiano, dada su trayectoria y reconocimiento en el fútbol internacional. No obstante, el proceso apenas se encuentra en una fase inicial, y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar si existen méritos suficientes para continuar con actuaciones adicionales o si, por el contrario, se descarta cualquier implicación.

Por ahora, el caso permanece bajo análisis, a la espera de nuevos pronunciamientos oficiales que permitan conocer con mayor claridad el alcance de la investigación.