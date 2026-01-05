CANAL RCN
Santa Fe comenzó a anunciar los fichajes: así va el mercado del 'León' para el 2026

Santa Fe ya anunció sus primeros fichajes para 2026 y sigue moviendo el mercado de pases con refuerzos clave para Liga, Copa BetPlay y Libertadores.

Santa Fe: fichajes para 2026
Foto: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

enero 05 de 2026
04:50 p. m.
Independiente Santa Fe no perdió tiempo y ya comenzó a mover el mercado de fichajes para 2026, un año que se perfila exigente y ambicioso.

El León, uno de los campeones de 2025, tendrá por delante retos de alto calibre como la Superliga, la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y, quizá el mayor desafío, la Copa Libertadores, torneo al que regresará desde la fase de grupos.

Franco Fagúndez, el primer golpe del mercado cardenal

Este lunes 5 de enero, Independiente Santa Fe oficializó la llegada del atacante uruguayo Franco Fagúndez, procedente de Santos Laguna. Aunque no atraviesa su mejor presente deportivo en México, en Uruguay resaltan su capacidad ofensiva y su impacto en ciclos anteriores.

Bajo el mando de Pablo Repetto, Fagúndez disputó 45 partidos, en los que aportó 10 goles y 6 asistencias, consolidándose como una pieza importante en el último tercio del campo. De hecho, fue campeón de la Primera División 2022 con Nacional y terminó incluido en el equipo ideal del torneo, uno de los picos más altos de su carrera.

Más refuerzos, salidas y lo que viene para Santa Fe

Minutos después del anuncio de Fagúndez, Santa Fe confirmó la llegada de Helibelton Palacios, lateral derecho que dejó a Millonarios FC y que, según fuentes cercanas, firmó un contrato por tres años.

Además, se sumó Kilian Toscano, canterano de Atlético Nacional, quien llegó a préstamo sin opción de compra por un año.

El club también trabaja en las llegadas de Yerson Candelo, procedente de América de Cali, y de Luis Palacios, desde Once Caldas. A esto se suma la búsqueda de Nahuel Bustos, un delantero más y un defensor central que supla la salida de Joaquín Sosa.

En cuanto a salidas, ya no continúan Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Ramírez Pisciotti (a préstamo a Fortaleza), Marcelo Meli, Ángelo Rodríguez, Santiago Mosquera y Edward López. Así, el León empieza a armar su rompecabezas para un 2026 que promete ser intenso y decisivo.

