Independiente Santa Fe podría fichar a otro ex Millonarios: él es y así juega

El club 'cardenal' ya habría establecido diálogos con la oficina de representación del jugador. Esto se reveló.

Foto: @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

enero 05 de 2026
07:26 p. m.
Independiente Santa Fe, que jugará la Superliga, la Liga BetPlay, la Copa Libertadores y la Copa BetPlay en el 2026, continúa trabajando en la conformación de su plantel.

Este 5 de enero de 2026, en horas de la tarde, anunció sus primeros cuatro refuerzos. Se trata del uruguayo Franco Fagúndez, del volante Kilian Toscano y de los laterales Helibelton Palacios y Yerson Candelo.

Sin embargo, el 'cardenal' sigue en búsqueda de dos extremos y un defensa central que pueda suplir a Joaquín Sosa, el uruguayo con el que se llegó a un acuerdo para rescindir el contrato.

Fue así como en, horas de la mañana, se reveló que Independiente Santa Fe estaría interesado en otro jugador que tuvo paso en Millonarios y que, incluso, ya lo habría sondeado. ¿Quién es?

Independiente Santa Fe tendría interés en Jader Valencia, el ex Millonarios

Según el periodista Alexis Rodríguez en la más reciente emisión de MTF, Independiente Santa Fe ya se habría comunicado con la oficina que representa a Jader Valencia.

"En el 2025 un azul se fue para un rojo, pero como no cuajó ahí, se puede ir a otro rojo. Jader Valencia tiene sondeos de Santa Fe", aseguró el comunicador.

"Yo hablé con el jugador, me dijo que lo tomaba por sorpresa y en la casa de representación también me confirmaron sondeos de Santa Fe. Me dicen que es muy fuerte la posibilidad por el 'amuleto'", añadió.

En video: así juega Jader Valencia, el ex Millonarios que habría sido sondeado por Independiente Santa Fe

A lo largo de su carrera, Jader Valencia, que actualmente está en Independiente Medellín, es un atacante que se ha caracterizado por poder jugar en el área y por alguna de las dos bandas.

En consecuencia, le propone el uno a uno a los defensas que lo marcan, se asocia constantemente con el lateral que juega por su mismo costado y marca diagonales cuando le corresponde ser el '9'.

Algunas de sus jugadas las recopiló el usuario Jersson Labrada en Youtube y son las siguientes:

 

