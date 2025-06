¿Polémico? Este es el árbitro que pitará la primera final entre Independiente Santa Fe y Medellín

Independiente Santa Fe e Independiente Medellín son los equipos que disputarán la final de la Liga BetPlay I 2025. Los 'cardenales' se clasificaron tras sumar 12 puntos en el cuadrangular B, mientras que los 'poderosos' lograron 14 puntos en el cuadrangular A.

Independiente Medellín compartió grupo con América de Cali, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, y logró terminar invicto después de que se jugaron las seis fechas. Los dirigidos por Alejandro Restrepo ganaron cuatro partidos (dos al 'tiburón' y dos a los 'pijaos') y empataron dos (vs. los 'escarlatas').

Por su parte, Independiente Santa Fe estuvo en el grupo junto a Millonarios, Atlético Nacional y Once Caldas, y ganó cuatro partidos y perdió dos. Las victorias fueron vs. Once Caldas en Manizales y Bogotá, Atlético Nacional en Medellín y Millonarios en condición de visitante, mientras que las derrotas fueron vs. los 'albiazules' en condición de local y los 'verdolagas' también en El Campín.

El primer partido de la final se disputará el martes 24 de junio, a partir de las 7:30 de la noche. En medio de esa coyuntura, en la mañana de este lunes 23 de junio, la Dimayor informó cuál es el árbitro del partido de ida.

¿De quién se trata? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

La Dimayor ya asignó al árbitro para la primera final entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín

Sobre las 11:05 de la mañana, la Dimayor informó que el árbitro que pitará la final de ida de la Liga BetPlay I 2025 es Diego Ulloa, del Valle.

Este juez estuvo suspendido cuatro partidos durante la fase de 'todos contra todos' por utilizar de manera antirreglamentaria el VAR en un partido entre Alianza y Equidad. Pues, anuló un gol, ordenó la reanudación y, posteriormente, volvió a detener el juego para convalidarlo.

Sin embargo, volvió a ser tenido en cuenta en los cuadrangulares y en esa fase definitiva del campeonato no estuvo involucrado en ninguna polémica.

¿Cuáles son los otros jueces que harán parte de la terna arbitral en la final de ida entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín?

En el comunicado de la Dimayor se especificó que los otros árbitros que tendrán participación en la final de ida de la Liga BetPlay I 2025 son: