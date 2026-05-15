Independiente Santa Fe vs. Junior: este equipo ganará el partido de ida, según la inteligencia artificial

Independiente Santa Fe y Junior se enfrentarán en una de las semifinales de la Liga BetPlay 2026 I.

El equipo 'cardenal' se clasificó a esta instancia tras vencer a América de Cali en los cuartos de final. En el Pascual Guerrero, en el partido de ida, los dirigidos por Pablo Repetto igualaron 1-1, mientras que en la vuelta, en el Nemesio Camacho El Campín, se impusieron 4-0.

Además, Junior de Barranquilla obtuvo su tiquete a la semifinal tras dejar en el camino a Once Caldas. El 'tiburón' ganó 0-1 en Manizales y empató 2-2 en el estadio Romelio Martínez, en el partido de vuelta.

El paso a la gran final de la Liga BetPlay 2026 I comenzará a disputarse en el estadio El Campín, el sábado 16 de mayo, a las 8:30 de la noche. ¿Qué equipo se quedaría con la ventaja? Descubra el análisis de la inteligencia artificial.

Así quedaría la ida entre Independiente Santa Fe vs. Junior, en la semifinal de la Liga BetPlay 2026 I, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial analizó el presente de ambos equipos y aseguró que, por lo menos en la ida, Independiente Santa Fe podría obtener una ligera ventaja.

"El momento emocional pesa mucho y, aparte de demostrar intensidad y contundencia contra América de Cali, ha ganado tres veces seguidas como local. Además, la altura de Bogotá puede marcar la diferencia en una instancia tan decisiva", explicó ChatGPT.

"El marcador más probable podría ser 1-0 o 2-1 a favor de Santa Fe, que ya le ganó a Junior en el partido decisivo de la Superliga. Sin embargo, los barranquilleros fueron sólidos en la fase regular y no sería una sorpresa si consiguen rescatar un empate", añadió la inteligencia artificial.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Independiente Santa Fe y Junior por la semifinal de la Liga BetPlay 2026 I?

El partido decisivo y en el que se conocerá a uno de los finalistas de la Liga BetPlay 2026 I, se disputará el próximo sábado 23 de mayo, en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla.

Ese día, al igual que en la ida, el balón comenzará a rodar a partir de las 8:30 de la noche.