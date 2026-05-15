Dan a conocer aumento salarial en el SENA para 2026: estas son las nuevas escalas de sueldos

El Gobierno Nacional, bajo la firma del Departamento Administrativo de la Función Pública, ha oficializado el ajuste en las asignaciones básicas de los empleados públicos en todo el territorio colombiano.

Y es que mediante la expedición del Decreto 0386 de 2026, se fijaron de manera definitiva las nuevas escalas de sueldos para el personal administrativo y el cuerpo de instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este ajuste responde al acuerdo marco de la Negociación Nacional del Sector Público, en el cual se estableció un incremento salarial global del 7% para los servidores del Estado durante la presente vigencia fiscal.

La anterior cifra se calculó sumando el 1,9% acordado a la inflación de cierre del año inmediatamente anterior, la cual se ubicó en el 5,1%.

¿Quiénes son los beneficiarios de esta medida?

De acuerdo a lo conocido, una de las precisiones más importantes contempladas dentro de la normativa expedida es el carácter retroactivo de los pagos. Esto significa que las nuevas asignaciones básicas mensuales rigen con efectos fiscales desde el 1 de enero de 2026, por lo que la entidad deberá desembolsar de forma retroactiva los saldos pendientes acumulados a sus trabajadores desde el inicio del año.

La medida cobija formalmente a todos los empleados públicos vinculados a la entidad técnica, dividiéndose en dos grandes bloques: las escalas generales para los cargos administrativos (que van desde los niveles asistenciales hasta directivos) y la escala específica diseñada para el personal de instrucción.

Así quedó la escala de sueldos en el SENA

Personal Administrativo

Para la planta administrativa, los sueldos varían sustancialmente según el nivel jerárquico fijado por la ley. Las escalas se distribuyen en cinco grandes niveles:

Nivel Asistencial y Técnico: Diseñado para las labores operativas y de apoyo logístico o procedimental, las cuales se ajustan en sus diferentes grados de remuneración partiendo desde la base legal de la entidad.

Nivel Profesional y Asesor: Contempla a los profesionales especializados encargados del diseño y supervisión de los planes institucionales. Cabe destacar que, bajo este reglamento, los profesionales de medicina y odontología vinculados a medio tiempo recibirán exactamente el 85% de la asignación básica correspondiente a su grado profesional.

Nivel Directivo: Encabeza el tope de la pirámide de remuneración interna, cuyo Grado 11 se sitúa sobre la línea de los 22 millones de pesos ($22.940.528).

Cuerpo de Instructores

El escalafón de los instructores —quienes sostienen el core misional de la formación profesional en el país— mantiene una tabla diferenciada de asignaciones en función de sus grados de carrera y experiencia acumulada dentro de la institución.

Tras la expedición de la norma, los sueldos básicos de este grupo se han indexado con el porcentaje general, fijando el tope de remuneración para el grado máximo de instructor en $8.156.201 mensuales.