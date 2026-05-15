¿Habrá una nueva pandemia en el mundo? Esta fue la predicción de Mhoni Vidente

En mayo de 2026 comenzó a hablarse del hantavirus, un grupo de virus que son transmitidos por roedores silvestres y generan infecciones.

Y es que, en el crucero MV Hondius, que se dirigía desde Ushuaia, Argentina, hasta la Antártida, hubo varias personas contagiadas con la cepa Andes.

En consecuencia, debido a que se ha identificado que esa cepa se puede transmitir entre humanos, ha surgido la duda acerca de si el hantavirus podría convertirse en una pandemia similar al COVID-19.

Por lo tanto, Mhoni Vidente, la astróloga reconocida a nivel mundial, leyó sus cartas y entregó su predicción.

¿Habrá una nueva pandemia en el mundo? Esto dijo Mhoni Vidente

De acuerdo con Mhoni Vidente, el hantavirus no tiene el potencial para convertirse en una pandemia e, incluso, lograría controlarse muy pronto.

"Es un virus que se contagia de roedores a seres humanos. Este crucero trae 150 personas a bordo, visita muchos lugares en todo el mundo y algunos suben y otros bajan", comenzó afirmando Mhoni Vidente.

"Esto aparece porque en Los Andes, en Argentina, una pareja se bajó a conocer y se contagió de este virus que se llama hantavirus. Además, adquirieron una cepa nueva que es más fuerte porque se contagia de persona a persona. No obstante, si me preguntan si vamos a repetir lo que vivimos en el 2020, no será así. Este virus lo van a alcanzar a controlar y una semana antes del Mundial no se va a hablar nada de eso. Sin embargo, es algo que viene para el 2027", añadió.

Su análisis completo se puede escuchar aquí:

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

De acuerdo con los expertos, el hantavirus inicia a manifestarse como una gripa muy fuerte. Eso significa que algunos de sus principales síntomas son los siguientes: