No todo son buenas noticias en Santa Fe: ¡El club confirmó fractura de uno de sus jugadores!

La alegría en Independiente Santa Fe por la contundente clasificación a semifinales no fue completa. Aunque el equipo bogotano firmó una de sus mejores presentaciones del año tras golear 4-0 al América y avanzar con un global de 5-1, el club también confirmó una dura noticia que golpea al plantel en plena recta final del campeonato.

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Horas después de la clasificación, Santa Fe informó oficialmente la grave lesión del defensor Juan Sebastián Quintero, quien sufrió una complicada afectación en su rodilla izquierda y tendría una larga ausencia de las canchas.

Santa Fe confirmó grave lesión de Juan Sebastián Quintero

A través del reporte médico entregado por el club, se confirmó que el futbolista presenta “una lesión de ligamento cruzado anterior y lesión meniscal de la rodilla izquierda”.

Además, el equipo capitalino explicó que el jugador deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días para iniciar posteriormente su proceso de recuperación.

Aunque Santa Fe no entregó tiempos oficiales de incapacidad, todo apunta a que Juan Sebastián Quintero se perdería lo que resta de la temporada 2026 (hasta diciembre), una baja sensible para el esquema del técnico Pablo Repetto justo cuando el equipo atraviesa su mejor momento futbolístico.

Santa Fe también tiene otras bajas para semifinales

Más allá de la lesión de Quintero, Santa Fe sigue manejando otras novedades médicas importantes. El club confirmó que Maximiliano Lovera, Yilmar Velázquez y Ewil Murilloya trabajan a la par del grupo y podrían reaparecer próximamente.

Sin embargo, el técnico Pablo Repetto también encendió las alarmas en rueda de prensa al confirmar que Emmanuel Olivera y Helibelton Palacios no estarán disponibles para la semifinal.

Ahora, mientras espera conocer si su próximo rival será Junior o Once Caldas, Santa Fe deberá afrontar las semifinales con varias ausencias importantes, aunque respaldado por el gran nivel futbolístico que mostró en la serie ante América y que hoy ilusiona a toda su hinchada con pelear por el título.