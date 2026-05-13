CANAL RCN
Deportes

No todo son buenas noticias en Santa Fe: ¡El club confirmó fractura de uno de sus jugadores!

Santa Fe confirmó la grave lesión de Juan Sebastián Quintero tras la clasificación ante América. El defensor será operado y podría perderse el resto de la temporada.

No todo son buenas noticias en Santa Fe: ¡El club confirmó fractura de uno de sus jugadores!

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
07:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La alegría en Independiente Santa Fe por la contundente clasificación a semifinales no fue completa. Aunque el equipo bogotano firmó una de sus mejores presentaciones del año tras golear 4-0 al América y avanzar con un global de 5-1, el club también confirmó una dura noticia que golpea al plantel en plena recta final del campeonato.

Santa Fe bailó al América en El Campin y clasificó a las semifinales de la Liga Betplay 2026
RELACIONADO

Santa Fe bailó al América en El Campin y clasificó a las semifinales de la Liga Betplay 2026

Horas después de la clasificación, Santa Fe informó oficialmente la grave lesión del defensor Juan Sebastián Quintero, quien sufrió una complicada afectación en su rodilla izquierda y tendría una larga ausencia de las canchas.

Santa Fe confirmó grave lesión de Juan Sebastián Quintero

A través del reporte médico entregado por el club, se confirmó que el futbolista presenta “una lesión de ligamento cruzado anterior y lesión meniscal de la rodilla izquierda”.

¿Santa Fe o América? IA sorprendió y reveló el equipo que clasificará a semifinales de Liga BetPlay
RELACIONADO

¿Santa Fe o América? IA sorprendió y reveló el equipo que clasificará a semifinales de Liga BetPlay

Además, el equipo capitalino explicó que el jugador deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días para iniciar posteriormente su proceso de recuperación.

Aunque Santa Fe no entregó tiempos oficiales de incapacidad, todo apunta a que Juan Sebastián Quintero se perdería lo que resta de la temporada 2026 (hasta diciembre), una baja sensible para el esquema del técnico Pablo Repetto justo cuando el equipo atraviesa su mejor momento futbolístico.

Santa Fe también tiene otras bajas para semifinales

Más allá de la lesión de Quintero, Santa Fe sigue manejando otras novedades médicas importantes. El club confirmó que Maximiliano Lovera, Yilmar Velázquez y Ewil Murilloya trabajan a la par del grupo y podrían reaparecer próximamente.

Santa Fe visita a Corinthians por Copa Libertadores: convocados, bajas y hora del partido
RELACIONADO

Santa Fe visita a Corinthians por Copa Libertadores: convocados, bajas y hora del partido

Sin embargo, el técnico Pablo Repetto también encendió las alarmas en rueda de prensa al confirmar que Emmanuel Olivera y Helibelton Palacios no estarán disponibles para la semifinal.

Ahora, mientras espera conocer si su próximo rival será Junior o Once Caldas, Santa Fe deberá afrontar las semifinales con varias ausencias importantes, aunque respaldado por el gran nivel futbolístico que mostró en la serie ante América y que hoy ilusiona a toda su hinchada con pelear por el título.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Lámina dorada de Luis Díaz en el álbum Panini costaría millones: este es su valor

Independiente Medellín

Conmebol ya habría tomado primera decisión contra el Medellín tras escándalo en Libertadores

Fútbol

Escalofriante fractura de futbolista paralizó partido en Honduras: video

Otras Noticias

Transmilenio

Más de 720 cámaras del sistema Transmilenio no funcionan como deberían

Con 401 fuera de servicio y 321 presentando fallas, el 29% de las cámaras en el sistema de transporte masivo dejaron de servir a la ciudad.

Chile

Partido de fútbol en un colegio de Chile terminó en riña: hubo lesionados y detenidos

Más de 10 estudiantes fueron detenidos y seis docentes resultaron lesionados cuando trataban de calmar la situación.

Finanzas personales

Esto es lo que deben pagarle de prima a una empleada doméstica con los cambios en la reforma: pilas

Turismo

Una experiencia Monumental

Mundial de fútbol

¿Viaja al Mundial? Autoridades piden vacunarse por brotes en México, EE.UU. y Canadá