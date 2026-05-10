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Junior da duro golpe a Once Caldas en Manizales en el juego de ida de 'Play-off': vea el gol

Junior FC venció 1-0 a Once Caldas en Manizales con gol de Guillermo Paiva y tomó ventaja en la serie de Play-off. La clasificación se definirá en Barranquilla.

Junior venció a Once Caldas
Foto: Junior

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
08:38 p. m.
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Junior FCsacó un triunfo clave en condición de visitante y dio un paso importante en los Play-off del fútbol colombiano. El equipo barranquillero derrotó 1-0 a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales y ahora definirá la serie con ventaja en casa.

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El único gol del compromiso llegó en el primer tiempo y tuvo como protagonista a Guillermo Paiva, quien convirtió desde el punto penal en una jugada que generó polémica entre los hinchas y jugadores del conjunto blanco.

Con este resultado, Junior llegará con mayor tranquilidad al partido de vuelta que se disputará el próximo 13 de mayo en Barranquilla.

El penalti de Guillermo Paiva marcó la diferencia

El encuentro arrancó bastante disputado y con pocas opciones claras de gol. Sin embargo, sobre la primera mitad apareció la acción que cambió el rumbo del partido.

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Guillermo Paiva cayó dentro del área tras un contacto con un defensor de Once Caldas y el árbitro no dudó en señalar penalti. La decisión despertó reclamos inmediatos por parte del equipo local, que consideró dudosa la infracción.

El mismo delantero paraguayo tomó la responsabilidad y convirtió el 1-0 para Junior, resultado que terminó siendo definitivo en Manizales.

Once Caldas no encontró el empate

En el segundo tiempo, Once Caldas adelantó líneas e intentó reaccionar frente a su gente. El equipo blanco tuvo mayor posesión y buscó constantemente el arco rival, pero le faltó claridad en los metros finales.

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Junior, por su parte, se mostró sólido defensivamente y apostó por controlar el ritmo del compromiso para sostener la ventaja conseguida en la primera parte.

Ahora la serie se trasladará a Barranquilla, donde se conocerá al clasificado a la siguiente ronda. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor entre Independiente Santa Fe y América de Cali, serie que actualmente se encuentra igualada 1-1.

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