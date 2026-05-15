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“Fue una mala decisión”: prima de Yulixa Toloza sobre procedimiento estético en clínica de garaje

Su familia no pierde la esperanza de encontrarla con vida, a pesar de que se cumplen 40 desde el momento en que desapareció.

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
06:59 p. m.
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Aunque siguen conociéndose detalles sobre el caso de Yulixa Toloza, tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de garaje del barrio Venecia, en Bogotá, su paradero es todo un misterio.

La mujer de 52 años completa 40 horas desaparecida, luego de asistir a una lipoláser el miércoles 13 de mayo en el centro de estética Beauty and Laser M.L. que, de acuerdo con las autoridades, no cuenta con los permisos necesarios de la Secretaría de Salud.

Su prima, Morelia Dávila, explicó en diálogo con Noticias RCN que hablaron por última vez el lunes: “Le dije que el sábado iba a ir a su salón de belleza para vernos, pero toda esta situación me aterra mucho, porque ella en ningún momento me dijo algo sobre someterse a cirugías estéticas, ni nada relacionado. Hablábamos de otros proyectos, pero nunca de eso”.

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La primera respuesta de la Policía generó más dudas sobre el paradero de Yulixa:

Al no poder comunicarse con ella, empezó a preguntar sobre su paradero y llegó al Beauty and Laser M.L., de donde se llevó una mala impresión, al igual que en su primera charla con la Policía:

“Junto a su hermano nos trasladamos al sitio. Llegar y ver su falta de calidad, lo lúgubre que era… no nos hizo sentir mucho sosiego. Llamamos a la Policía y nos dijeron que no podían hacer nada hasta que pasaran 72 horas (…) Entonces llamamos a la chica que estaba en el segundo piso, le pedimos que se comunicara con la dueña del establecimiento, pero nos dijo que no le contestaba”.

Sin embargo, otra denuncia de sus amigas llevó a la Policía y los Bomberos a forzar la entrada y encontraron que, si bien Yulixa ya no se encontraba en las instalaciones, otra mujer se encontraba encerrada y sin supervisión del personal.

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Su familia cree que aún se encuentra con vida:

De acuerdo con Morelia, si bien fue una “mala decisión de Yuli”, en la familia están seguros de que se encuentra “con vida. Tenemos mucha fe”.

Sin embargo, con el paso de las horas aumenta la “angustia, la tristeza, la preocupación. Su hermano en los Estados Unidos me llama a cada rato, me dice que tenemos que ser personas de fe, pero cuando uno está al frente, no sabe qué más hacer. Bogotá es muy grande. Estamos aferrados a Dios, pidiéndole que esta gente haya tenido corazón y dejara a Yulixa en una clínica, un hospital”.

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