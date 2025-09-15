CANAL RCN
Inicia la Champions League: fecha, hora y canal de TV para ver el debut de los colombianos

Este martes 16 de septiembre se jugarán los primeros partidos de la fase de liga en la Champions League y varios colombianos tendrán actividad.

Colombianos en la Champions League
septiembre 15 de 2025
11:41 a. m.
Esta semana, comenzará oficialmente la fase de liga de la UEFA Champions League, la competencia de clubes más importante del mundo del fútbol europeo, donde los mejores equipos comenzarán su camino en búsqueda de 'La Orejona'.

Varios jugadores colombianos estarán haciendo su debut en esta competencia, algunos actuando por primera vez en este escenario, otros reviviendo por lo que ya pasaron en temporadas pasadas, así como algunos que vienen de superar las fases previas de clasificación.

¿Cuántos colombianos estarán en la Champions League 2025/26?

En total son siete jugadores nacidos en territorio colombiano que jugarán la Champions League, pero también se puede considerar a Cristhian Mosquera, quien aunque es español, tiene nacionalidad colombiana por sus padres.

  1. Luis Díaz - Bayern Múnich
  2. Richard Ríos - SL Benfica
  3. Luis Suárez - Sporting CP
  4. Juan David Cabal - Juventus
  5. Dávinson Sánchez - Galatasaray
  6. Camilo Durán - Qarabag
  7. Kevin Medina - Qarabag
  8. Cristhian Mosquera* - Arsenal

Hora fecha y canal de TV para el debut de los colombianos

Martes 16 de septiembre

  • 11:45 a.m. Athletic Club vs. Arsenal (Cristhian Mosquera) | ESPN y Disney+
  • 2:00 p.m. Benfica (Richard Ríos) vs. Qarabag (Kevin Medina y Camilo Durán | ESPN 3 y Disney+
  • 2:00 p.m. Juventus (Juan David Cabal) vs. Borussia Dortmund | ESPN 2 y Disney+

Miércoles 16 de septiembre

  • 2:00 p.m. Bayern Múnich vs. Chelsea | ESPN y Disney+

Jueves 17 de septiembre

  • 2:00 p.m. Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray SK | Disney+
  • 2:00 p.m. Sporting de Lisboa vs. Kairat | Disney+
