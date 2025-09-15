Inicia la Champions League: fecha, hora y canal de TV para ver el debut de los colombianos

Esta semana, comenzará oficialmente la fase de liga de la UEFA Champions League, la competencia de clubes más importante del mundo del fútbol europeo, donde los mejores equipos comenzarán su camino en búsqueda de 'La Orejona'.

Varios jugadores colombianos estarán haciendo su debut en esta competencia, algunos actuando por primera vez en este escenario, otros reviviendo por lo que ya pasaron en temporadas pasadas, así como algunos que vienen de superar las fases previas de clasificación.

¿Cuántos colombianos estarán en la Champions League 2025/26?

En total son siete jugadores nacidos en territorio colombiano que jugarán la Champions League, pero también se puede considerar a Cristhian Mosquera, quien aunque es español, tiene nacionalidad colombiana por sus padres.

Luis Díaz - Bayern Múnich Richard Ríos - SL Benfica Luis Suárez - Sporting CP Juan David Cabal - Juventus Dávinson Sánchez - Galatasaray Camilo Durán - Qarabag Kevin Medina - Qarabag Cristhian Mosquera* - Arsenal

Hora fecha y canal de TV para el debut de los colombianos

Martes 16 de septiembre

11:45 a.m. Athletic Club vs. Arsenal (Cristhian Mosquera) | ESPN y Disney+

2:00 p.m. Benfica (Richard Ríos) vs. Qarabag (Kevin Medina y Camilo Durán | ESPN 3 y Disney+

2:00 p.m. Juventus (Juan David Cabal) vs. Borussia Dortmund | ESPN 2 y Disney+

Miércoles 16 de septiembre

2:00 p.m. Bayern Múnich vs. Chelsea | ESPN y Disney+

Jueves 17 de septiembre