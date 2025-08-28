Luis Díaz y el Bayern Múnich ya conocen sus rivales en Champions League: habrá duelos de infarto

Tras haberse definido por estos días los últimos clubes clasificados a la fase de liga, este jueves, se realizó el sorteo de la Champions League, competición que tendrá presencia colombiana.

En esta oportunidad, el Bayern Múnich, nuevo equipo de Luis Díaz conoció los próximos ocho rivales que enfrentará en esta fase. En el camino, los bávaros tendrán que jugar cuatro partidos de local y cuatro de visitante.

Díaz parte como una de las grandes figuras del torneo para los alemanes que esperan en esta temporada levantar su octava corona en este certamen continental.

¿Cuáles serán los ocho rivales del Bayern Múnich de Luis Díaz?

En el sorteo de esta fase de liga, el Bayern tendrá un duro y arduo camino para conseguir la clasificación a los octavos de final.

Entre los rivales más complicados, los teutones medirán fuerzas ante el vigente campeón del Mundial de Clubes, Chelsea. También, harán lo propio ante el vigente ganador de la Champions, PSG.

Rivales de alta envergadura como Arsenal, Sporting Lisboa y PSV, también esperan aguarle la fiesta al Bayern y Díaz.

Los otros rivales del Bayern serán Brujas de Bélgica, Union Saint-Gilloise y FC Paphos.

¿Cómo se juega el nuevo formato de Champions League? Recuérdelo

El nuevo formato de la UEFA Champions League, que se implementó a partir de la temporada 2024/25 y continúa en la 2025/26, abandona la tradicional fase de grupos y adopta un sistema de liga única con 36 equipos.

Los resultados de los 8 partidos de la fase de liga conforman una tabla de clasificación única. Los ocho mejores equipos de la tabla se clasifican directamente para los octavos de final.

Los equipos que terminan entre la 9ª y la 24ª posición juegan un play-off a doble partido para conseguir una de las ocho plazas restantes en los octavos de final. El equipo que termine en una posición más alta en la fase de liga tiene la ventaja de jugar la vuelta en casa.

A partir de los octavos de final, la clasificación de la fase de liga sigue siendo importante. Los equipos mejor clasificados en la liga inicial tienen la ventaja de jugar los partidos de vuelta en casa.

La final se juega a partido único en una sede neutral previamente designada.