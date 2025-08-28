¡Imperdible! Partidos para Bayern, Real Madrid, PSG y Barcelona en la Champions League
Este jueves se sorteó la liguilla de la Champions League y así quedaron los duelos para esta temporada.
Sergio García
12:09 p. m.
Este jueves 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la liguilla de la Champions League, una nueva temporada que promete grandes emociones con unos partidazos garantizados.
La nueva fórmula de la Champions, estrenada la pasada temporada, tuvo un gran éxito por garantizar más partidos y más emoción, lo que supone un excelente presagio para el curso 2025-2026 del torneo europeo de clubes más prestigioso.
De la división en ocho grupos de cuatro se pasó entonces a un grupo único de 36 equipos, con una clasificación conjunta decidida en ocho jornadas, una idea de la UEFA para aumentar ingresos y hacer vibrar a los hinchas, como demostró sobre todo la última jornada de esa liguilla el pasado enero.
Nuevo formato de la Champions League
El sorteo del jueves siguió el esquema del realizado hace un año, para la campaña 2024-2025, con los clubes participantes dividiéndose de entrada en cuatro copas según el coeficiente UEFA, que se calcula según los resultados en competiciones europeas en los últimos cinco años.
Cada equipo se enfrentará en las ocho jornadas a dos formaciones de cada copa o bombo, con cuatro partidos como local y cuatro como visitante, y eso es lo que determinará el sorteo del jueves en el Principado.
La fase de liguilla se disputará del 16 de septiembre al 28 de enero de 2026.
Los ocho primeros clasificados al término de la misma accederán directamente a octavos de final, mientras que las formaciones que acaben entre el noveno y el vigesimocuarto lugar deben acudir a un play-off para determinar, mediante eliminatorias a ida y vuelta, los otros ocho clasificados.
Así quedaron los duelos del Bombo 1 de la Champions League
- Bayern Múnich: Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting, PSG, Union SG, Pafos
- Chelsea: Barcelona, Bayern Múnich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag
- Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty
- Inter: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praha, Ajax, Kairat Almaty, Union SG
- Borussia Dortmund: Manchester City, Inter, Villarreal, Juventus, Tottenham, Athletic Club, Cophenagen, Bodo Glimt
- Liverpool: Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Marseille, Qarabag, Galatasaray
- Barcelona: Chelsea, PSG, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhagen, Newcastle
- PSG: Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Club
- Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco.
Así quedaron los duelos del Bombo 2 de la Champions League
- Leverkusen: PSG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle, Copenhaguen
- Arsenal: Bayern Múnich, Inter, Atlético de Madrid, Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Kairat Almaty, Athletic Club
- Atalanta: Chelsea, PSG, Brujas, Frankfurt, Slavia Praha, Marseille, Athletic Club, Union SG
- Benfica: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle
- Brujas: Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting, Monaco, Kairat Almaty
- Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atlético de Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarabag
- Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos, Mónaco
- Atlético de Madrid: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union SG, Galatasaray
- Villarreal: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen, Pafos
Así quedaron los duelos del Bombo 3 de la Champions League
- Marseille: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting, Newcastle, Union SG
- Tottenham: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praha, Bodo Glimt, Copenhagen, Monaco
- Bodo Glimt: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid, Tottenham, Slavia Praha, Monaco, Galatasaray
- Sporting CP: PSG, Bayern Múnich, Brujas, Juventus, Marseille, Napoli, Kairat Almaty, Athletic Club
- Olympiacos: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat Almaty
- Ajax: Inter: Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marseille, Galatasaray, Qarabag
- Slavia Praha: Barcelona, Inter, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Club, Pafos
- PSV: Bayern Múnich, Liverpool, Atlético de Madrid, Leverkusen, Olympiacos, Napoli, Union SG, Newcastle
- Napoli: Chelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag, Copenhaguen
Así quedaron los duelos del Bombo 4 de la Champions League
- Athletic Club: PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia Praha, Qarabag, Newcastle
- Qarabag: Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhagen, Athletic Club
- Monaco: Manchester City, Real Madrid, Juventus, Brujas, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray, Pafos
- Galatasaray: Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid, Frankfurt, Bodo Glimt, Ajax, Monaco, Union SG
- Newcastle: Barcelona, PSG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marseille, Athletic Club, Union SG
- Union SG: Inter, Bayern Múnich, Atalanta, Atlético de Madrid, Marseille, PSV, Newcastle, Galatasaray
- Pafos: Bayern Múnich, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praha, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty
- Copenhagen: Borussia Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty, Monaco
- Kairat Almaty: Real Madrid, Inter, Brujas, Arsenal, Olympiacos, Sporting, Pafos, Copenhaguen