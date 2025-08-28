¡Imperdible! Partidos para Bayern, Real Madrid, PSG y Barcelona en la Champions League

Este jueves 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la liguilla de la Champions League, una nueva temporada que promete grandes emociones con unos partidazos garantizados.

La nueva fórmula de la Champions, estrenada la pasada temporada, tuvo un gran éxito por garantizar más partidos y más emoción, lo que supone un excelente presagio para el curso 2025-2026 del torneo europeo de clubes más prestigioso.

De la división en ocho grupos de cuatro se pasó entonces a un grupo único de 36 equipos, con una clasificación conjunta decidida en ocho jornadas, una idea de la UEFA para aumentar ingresos y hacer vibrar a los hinchas, como demostró sobre todo la última jornada de esa liguilla el pasado enero.

Nuevo formato de la Champions League

El sorteo del jueves siguió el esquema del realizado hace un año, para la campaña 2024-2025, con los clubes participantes dividiéndose de entrada en cuatro copas según el coeficiente UEFA, que se calcula según los resultados en competiciones europeas en los últimos cinco años.

Cada equipo se enfrentará en las ocho jornadas a dos formaciones de cada copa o bombo, con cuatro partidos como local y cuatro como visitante, y eso es lo que determinará el sorteo del jueves en el Principado.

La fase de liguilla se disputará del 16 de septiembre al 28 de enero de 2026.

Los ocho primeros clasificados al término de la misma accederán directamente a octavos de final, mientras que las formaciones que acaben entre el noveno y el vigesimocuarto lugar deben acudir a un play-off para determinar, mediante eliminatorias a ida y vuelta, los otros ocho clasificados.

Así quedaron los duelos del Bombo 1 de la Champions League

Bayern Múnich: Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting, PSG, Union SG, Pafos

Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting, PSG, Union SG, Pafos Chelsea: Barcelona, Bayern Múnich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag

Barcelona, Bayern Múnich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty

Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty Inter: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praha, Ajax, Kairat Almaty, Union SG

Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praha, Ajax, Kairat Almaty, Union SG Borussia Dortmund: Manchester City, Inter, Villarreal, Juventus, Tottenham, Athletic Club, Cophenagen, Bodo Glimt

Manchester City, Inter, Villarreal, Juventus, Tottenham, Athletic Club, Cophenagen, Bodo Glimt Liverpool: Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Marseille, Qarabag, Galatasaray

Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Marseille, Qarabag, Galatasaray Barcelona: Chelsea, PSG, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhagen, Newcastle

Chelsea, PSG, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhagen, Newcastle PSG: Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Club

Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Club Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco.

Así quedaron los duelos del Bombo 2 de la Champions League

Leverkusen: PSG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle, Copenhaguen

PSG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle, Copenhaguen Arsenal: Bayern Múnich, Inter, Atlético de Madrid, Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Kairat Almaty, Athletic Club

Bayern Múnich, Inter, Atlético de Madrid, Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Kairat Almaty, Athletic Club Atalanta: Chelsea, PSG, Brujas, Frankfurt, Slavia Praha, Marseille, Athletic Club, Union SG

Chelsea, PSG, Brujas, Frankfurt, Slavia Praha, Marseille, Athletic Club, Union SG Benfica: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle

Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle Brujas: Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting, Monaco, Kairat Almaty

Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting, Monaco, Kairat Almaty Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atlético de Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarabag

Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atlético de Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarabag Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos, Mónaco

Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos, Mónaco Atlético de Madrid: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union SG, Galatasaray

Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union SG, Galatasaray Villarreal: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen, Pafos

Así quedaron los duelos del Bombo 3 de la Champions League

Marseille: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting, Newcastle, Union SG

Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting, Newcastle, Union SG Tottenham: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praha, Bodo Glimt, Copenhagen, Monaco

Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praha, Bodo Glimt, Copenhagen, Monaco Bodo Glimt: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid, Tottenham, Slavia Praha, Monaco, Galatasaray

Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid, Tottenham, Slavia Praha, Monaco, Galatasaray Sporting CP: PSG, Bayern Múnich, Brujas, Juventus, Marseille, Napoli, Kairat Almaty, Athletic Club

PSG, Bayern Múnich, Brujas, Juventus, Marseille, Napoli, Kairat Almaty, Athletic Club Olympiacos: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat Almaty

Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat Almaty Ajax: Inter: Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marseille, Galatasaray, Qarabag

Inter: Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marseille, Galatasaray, Qarabag Slavia Praha: Barcelona, Inter, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Club, Pafos

Barcelona, Inter, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Club, Pafos PSV: Bayern Múnich, Liverpool, Atlético de Madrid, Leverkusen, Olympiacos, Napoli, Union SG, Newcastle

Bayern Múnich, Liverpool, Atlético de Madrid, Leverkusen, Olympiacos, Napoli, Union SG, Newcastle Napoli: Chelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag, Copenhaguen

Así quedaron los duelos del Bombo 4 de la Champions League