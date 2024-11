Iñigo Pérez rompió el silencio sobre rumores de la mala relación con James Rodríguez

James Rodríguez sigue dando de qué hablar en España, pero lastimosamente no por su actualidad futbolística, sino por los rumores acerca de su salida del Rayo Vallecano, la mala relación con su entrenador Iñigo Pérez y la falta de minutos en cancha.

El mediocampista cucuteño no ha contado con la participación que se esperaba desde su llegada a Vallecas, pues todo parece indicar que su entrenador no le tiene suficiente confianza y los planteamientos no le convienen al estilo de juego de James.

De acuerdo con información de El Chiringuito de España, el DT del Rayo Vallecano no se ha sentado en ninguna oportunidad a hablar con James desde su llegada, siendo la máxima figura del club, y esto evidencia una relación complicada entre ambos.

Sin embargo, el técnico español habló este jueves en la previa del juego frente a Las Palmas y respondió acerca de los rumores de indican que tiene una mala relación con el colombiano.

“James y yo no tenemos ningún problema”, inició diciendo.

Respecto a la posibilidad de que James abandone el club de Vallecas en enero, el entrenador señaló: “No he hablado con James de una posible salida. El club no me ha trasladado nada. Es un rumor más”.

Y finalmente, el técnico aseguró que el colombiano está disponible para el juego de este viernes por la fecha de LaLiga española.

Próximo partido de James en el Rayo Vallecano

Rayo Vallecano vs. U.D. Las Palmas – 3:00 p.m.

Por otro lado, James fue convocado una vez más por su seleccionador nacional Néstor Lorenzo para los juegos de Colombia frente a Uruguay y Ecuador por las eliminatorias sudamericanas.