En España le ponen fecha de salida a James Rodríguez del Rayo Vallecano

La situación de James Rodríguez en el Rayo Vallecano parece hacerse cada vez más complicada ante los pocos minutos que tiene en el primer equipo una figura como lo es el mediocampista colombiano y en las últimas horas señalaron desde España, que el ‘10’ podría marcharse pronto del club.

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo, no ha contado con James como se esperaba desde que el mediocampista firmó con el modesto club de Vallecas y esto llevaría al colombiano a buscar nuevos horizontes antes de lo pensado.

James se iría en enero del Rayo Vallecano

Así lo reveló el reconocido medio deportivo español El Chiringuito, donde en las últimas horas señalaron que Rodríguez no está en los planes de Iñigo Pérez y por esta razón el colombiano podría salir del club en enero.

"James no va a jugar de titular de aquí al final de la temporada, no es un problema personal, es simplemente que no encaja en lo que el Rayo pide de él, ni físicamente en defensa, porque no da en la presión, ni en transiciones. No se descarta que James pida salir en enero", informó Marcos de Vicente, periodista del famoso programa español.

Uno de los primeros que salió en respaldo del talento de James fue el conductor del programa Joseph Pedrerol, quien se preguntó por qué en Colombia rinde de la manera en que lo hace y no recibe oportunidades en Rayo. A esto respondió el periodista que dio la información que James en Colombia: "tiene el respaldo de dos pivotes que corren para él".

De igual manera, Pedrerol indicó de manera contundente que “Quiero ver a James siempre en el campo”, dejando claro que el ‘10’ cafetero fue la gran figura de la Copa América y es increíble que no tenga cupo en un equipo como Rayo Vallecano.