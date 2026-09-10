¿Cuadrado se unirá a James Rodríguez? Hay negociación con gigante del FPC

Este jueves fue un día de bombazos para el fútbol profesional colombiano. A primera hora, se informó que James Rodríguez tendría negociaciones avanzadas para llegar a Atlético Nacional, por lo que minutos más tarde, se reveló un rumor alrededor de Juan Guillermo Cuadrado.

De acuerdo a lo revelado por el periodista de Win Sports, Guillermo Arango, quien es muy cercano a la actualidad de Millonarios FC, el exjugador de la Juventus estaría en negociaciones con el equipo bogotano para incorporarse este semestre.

Sin embargo, el comunicador reveló que la operación no es sencilla, por lo que Millonarios está a contrarreloj para intentar llegar a un acuerdo, pues la ventana para contratar jugadores libres en la Liga BetPlay cierra este viernes 11 de septiembre.

¿Qué ha dicho Juan Guillermo Cuadrado sobre regresar a Colombia?

En días anteriores, se habló sobre la posibilidad del regreso de Cuadrado a Independiente Medellín. Sin embargo, el presidente del club, Daniel Ossa, aseguró que el jugador no estaba interesado en llegar al fútbol colombiano.

Además, el mismo Cuadrado aseguró que se exploró la posibilidad junto a su familia, pero no hubo un acuerdo para volver al país. Habrá que ver si cambió la posición del entorno del futbolista y aceptar una propuesta para jugar en Bogotá.

Jackson Martínez a Independiente Medellín

Otro de los nombres que sonó este jueves en el mercado de pases del fútbol colombiano fue el del delantero chocoano Jackson Martínez, quien saldría de su retiro para volver a jugar con Independiente Medellín.

De acuerdo a lo expresado desde el entorno del DIM, ya hay una propuesta para el goleador que lleva varios años sin actividad profesional, por lo que un anuncio oficial se podría dar en las próximas semanas.