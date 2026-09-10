CANAL RCN
Deportes

¿Cuadrado se unirá a James Rodríguez? Hay negociación con gigante del FPC

Tras revelarse la posible llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional, se habla del posible arribo de Cuadrado a la Liga BetPlay.

Juan Guillermo Cuadrado Pisa
FOTO: @cuadrado

Ángel Ballén

septiembre 10 de 2026
12:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves fue un día de bombazos para el fútbol profesional colombiano. A primera hora, se informó que James Rodríguez tendría negociaciones avanzadas para llegar a Atlético Nacional, por lo que minutos más tarde, se reveló un rumor alrededor de Juan Guillermo Cuadrado.

Atención | James Rodríguez podría ser jugador de Atlético Nacional: esto se sabe
RELACIONADO

Atención | James Rodríguez podría ser jugador de Atlético Nacional: esto se sabe

De acuerdo a lo revelado por el periodista de Win Sports, Guillermo Arango, quien es muy cercano a la actualidad de Millonarios FC, el exjugador de la Juventus estaría en negociaciones con el equipo bogotano para incorporarse este semestre.

Sin embargo, el comunicador reveló que la operación no es sencilla, por lo que Millonarios está a contrarreloj para intentar llegar a un acuerdo, pues la ventana para contratar jugadores libres en la Liga BetPlay cierra este viernes 11 de septiembre.

¿Qué ha dicho Juan Guillermo Cuadrado sobre regresar a Colombia?

En días anteriores, se habló sobre la posibilidad del regreso de Cuadrado a Independiente Medellín. Sin embargo, el presidente del club, Daniel Ossa, aseguró que el jugador no estaba interesado en llegar al fútbol colombiano.

Además, el mismo Cuadrado aseguró que se exploró la posibilidad junto a su familia, pero no hubo un acuerdo para volver al país. Habrá que ver si cambió la posición del entorno del futbolista y aceptar una propuesta para jugar en Bogotá.

Jackson Martínez a Independiente Medellín

Otro de los nombres que sonó este jueves en el mercado de pases del fútbol colombiano fue el del delantero chocoano Jackson Martínez, quien saldría de su retiro para volver a jugar con Independiente Medellín.

De acuerdo a lo expresado desde el entorno del DIM, ya hay una propuesta para el goleador que lleva varios años sin actividad profesional, por lo que un anuncio oficial se podría dar en las próximas semanas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mercado de Fichajes

Atención | James Rodríguez podría ser jugador de Atlético Nacional: esto se sabe

James Rodríguez

James Rodríguez tomó decisión con su futuro tras oferta en Italia: esto respondió

Independiente Santa Fe

Figura de Santa Fe podría irse del equipo y Eduardo Méndez apuntó a la hinchada: "Siempre hay excusas"

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

El escándalo de Juliana Guerrero en el gobierno Petro: abogado hizo impactantes revelaciones

El abogado de Juliana Guerrero, Felipe Alzate, habló con Noticias RCN acerca de la condena y demás detalles del caso.

Guatemala

Mas de 15 cadáveres fueron abandonados envueltos en bolsas y sábanas en Guatemala: esto se sabe

Según la Policía, los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en zonas boscosas.

Masterchef Celebrity Colombia

Tavo Bernate sufrió doloroso accidente por descuido de Emiro en MasterChef Celebrity

Dólar

Dólar sigue tocando precios bajos y se acerca a los $3.000: así está su valor HOY 10 de septiembre

Ministerio de Salud

Ocho hospitales colombianos entre los mejores de América Latina: así le fue al país en el ranking IntelLat 2026