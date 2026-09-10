De Paul y Lewandowski protagonizaron fuerte cruce en la MLS: ¿Qué se dijeron?

El empate 1-1 entre Chicago Fire e Inter Miami dejó un tenso episodio entre Rodrigo de Paul y Robert Lewandowski en los minutos finales. El argentino salió en defensa de su compañero Ian Fray y terminó protagonizando un fuerte cruce verbal con el delantero polaco, en una escena que rápidamente se volvió viral.

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Las cámaras captaron el momento en el que De Paul respondió al enfrentamiento y lanzó una frase relacionada con los títulos que consiguió con la Selección Argentina.

¿Qué le dijo Rodrigo de Paul a Lewandowski?

El encontronazo se produjo cerca del final del partido, después de una disputa entre Lewandowski e Ian Fray. El delantero del Chicago Fire tuvo un cruce físico con el defensor de Inter Miami y varios jugadores se acercaron para evitar que la situación pasara a mayores.

De Paul intervino para defender a su compañero y quedó cara a cara con el atacante polaco. En las imágenes difundidas del partido se escucha al argentino cuestionar a Lewandowski y luego hacer referencia a su palmarés con Argentina.

¿Quién eres tú, bobo? Yo gané dos Copas América y un Mundial. ¿Con tu país qué ganaste?, fue la frase atribuida a De Paul durante la discusión.

Lewandowski respondió con una sonrisa y evitó que el intercambio pasara a una confrontación mayor. Otros futbolistas intervinieron para separar a los dos jugadores.

El episodio generó comentarios en redes sociales, especialmente por la decisión de De Paul de utilizar los títulos conquistados con Argentina como argumento durante la discusión.

¿Por qué se enfrentaron De Paul y Lewandowski?

La discusión comenzó después de que Lewandowski protagonizara un altercado con Fray. El jugador de Chicago Fire fue hacia el defensor de Inter Miami y la situación terminó involucrando a otros futbolistas.

De Paul tomó la defensa de su compañero y se dirigió directamente al atacante polaco. Ambos tuvieron un intercambio de palabras y llegaron a empujarse antes de que los demás jugadores intervinieran.

El contexto hizo todavía más llamativo el momento: horas antes, Lewandowski había protagonizado un amistoso reencuentro con Lionel Messi y Luis Suárez, antiguos compañeros del Barcelona. El partido terminó con una imagen completamente diferente para el delantero del Chicago Fire.

En lo deportivo, Lewandowski había abierto el marcador para Chicago Fire al minuto 10, mientras que Casemiro consiguió el empate para Inter Miami en el segundo tiempo. El encuentro disputado en Soldier Field reunió a 63.094 espectadores, récord de asistencia para el club local.

El resultado dejó a Inter Miami con 44 puntos y en la segunda posición de la Conferencia Este, mientras Chicago Fire llegó a 39 unidades.

Pero más allá del marcador, el cara a cara entre De Paul y Lewandowski terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la jornada de la MLS.