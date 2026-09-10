Así sería el nuevo estadio de los Philadelphia 76ers: ¿Influyó la llegada de LeBron James?

Los Philadelphia 76ers dieron a conocer las primeras imágenes de cómo sería su nuevo hogar en el sur de Filadelfia, un ambicioso proyecto que busca convertirse en uno de los escenarios deportivos más modernos de Estados Unidos y que tiene previsto abrir sus puertas en 2030.

El nuevo recinto estará construido sobre los terrenos donde anteriormente funcionó el histórico Spectrum, en South Philadelphia, y será compartido por los 76ers, los Philadelphia Flyers de la NHL y la futura franquicia de la WNBA de la ciudad. El diseño, desarrollado por Populous y Moody Nolan, incorpora elementos inspirados en la arquitectura del antiguo Spectrum, aunque con una apariencia completamente moderna.

Imágenes del nuevo estadio

Las imágenes muestran una fachada compuesta por varios niveles superpuestos y espacios exteriores destinados a los aficionados, además de zonas para restaurantes, entretenimiento y actividades comunitarias. La intención de los responsables del proyecto es que el escenario no funcione únicamente durante los partidos, sino que se convierta en un punto de encuentro para diferentes eventos durante todo el año.

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La presentación llega en un momento especialmente importante para los Sixers. La franquicia viene de protagonizar uno de los mercados de pases más llamativos de la NBA, luego de adquirir a Jaylen Brown mediante un intercambio con los Boston Celtics y posteriormente concretar la llegada de LeBron James, quien firmó un contrato por dos temporadas.

¿Sixers candidato al campeonato?

De esta manera, Philadelphia encara una nueva etapa con una plantilla que reúne a LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid y Tyrese Maxey, una combinación de estrellas que elevó las expectativas de la franquicia de cara a la temporada 2026-27.

Aunque el nuevo estadio todavía está en fase de planificación y requiere las aprobaciones correspondientes, la meta es iniciar su construcción en 2027 y tenerlo listo para 2030. El proyecto pretende acompañar una transformación de los Sixers dentro y fuera de la cancha: una nueva casa para un equipo que, con sus recientes movimientos, busca volver a instalarse entre los grandes candidatos al título de la NBA.