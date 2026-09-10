James Rodríguez ya tiene fecha para su presentación en Nacional

James Rodríguez ya tendría fecha para su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional. El colombiano sería presentado este domingo 13 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot, antes del partido de Liga contra Águilas Doradas, según información entregada en La FM Más Fútbol.

El evento estaría programado para las 4:00 de la tarde, una hora antes del compromiso, aunque James todavía no estaría disponible para disputar sus primeros minutos con el equipo verdolaga.

¿Cuándo presentarían a James Rodríguez en Atlético Nacional?

Atlético Nacional tendría listo el escenario para recibir oficialmente a su nuevo número 10, este domingo 13 de septiembre. La presentación se realizaría en el Atanasio Girardot, aprovechando el partido frente a Águilas Doradas.

La llegada del mediocampista de 35 años se produce después de varias semanas en las que su futuro estuvo rodeado de versiones y negociaciones. Finalmente, ante la imposibilidad de encontrar un nuevo equipo en Europa, el colombiano habría optado por regresar al fútbol colombiano.

James deberá completar primero el proceso contractual y de inscripción. El mercado para jugadores libres en Colombia cierra este 11 de septiembre, por lo que Atlético Nacional tiene hasta esa fecha para completar la documentación necesaria ante la Dimayor.

El club, además, ha dejado diferentes señales en sus redes sociales relacionadas con el número 10, aumentando la expectativa de sus hinchas.

¿Cuándo debutaría James Rodríguez con Atlético Nacional?

La presentación no significaría el estreno inmediato de James en una cancha. El futbolista llega sin haber realizado una pretemporada completa y necesitaría aproximadamente dos semanas de trabajo para recuperar su condición física y ritmo competitivo.

Por esa razón, el cuerpo técnico no tendría previsto utilizarlo contra Águilas Doradas, incluso si su inscripción queda formalizada antes del cierre del mercado.

Una de las fechas que aparece como posible escenario para su debut es el 30 de septiembre, cuando Atlético Nacional tiene pendiente el partido frente a Junior por la tercera fecha de la Liga, nuevamente en el Atanasio Girardot.

Otra posibilidad sería esperar hasta las primeras semanas de octubre, cuando el conjunto antioqueño enfrente al Deportes Tolima en condición de local o dispute los cuartos de final de la Copa BetPlay contra Independiente Medellín.

Así, el regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano tendría dos momentos diferentes: primero la presentación ante los hinchas y posteriormente su estreno deportivo.