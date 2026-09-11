Presentación de James Rodríguez en Atlético Nacional: hora y cómo ver en VIVO

Atlético Nacional sacudió el mercado del fútbol colombiano al confirmar oficialmente la llegada de James Rodríguez.

El conjunto verdolaga anunció al capitán de la Selección Colombia durante la noche del jueves 10 de septiembre y ahora prepara su presentación ante los medios y aficionados, que podrán seguir el evento en vivo y de manera gratuita.

¿A qué hora será la presentación de James Rodríguez en Atlético Nacional?

La presentación oficial de James Rodríguez como nuevo futbolista de Atlético Nacional será este viernes 11 de septiembre, a partir de las 12:00 del mediodía, en un evento denominado “Bienvenido a la grandeza James”.

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El experimentado volante estará acompañado por Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional; Lucas González, director técnico; y Víctor Marulanda, director deportivo. Durante la conversación se conocerán detalles de su llegada y sus primeras sensaciones como integrante del equipo antioqueño.

La expectativa es alta después de que Nacional confirmara el fichaje con un video en el que hizo un recorrido por algunos de los momentos más importantes de la carrera del colombiano.

James vuelve al fútbol colombiano después de una extensa trayectoria internacional que incluyó clubes como Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y São Paulo, entre otros.

¿Cómo ver EN VIVO la presentación de James Rodríguez?

Los aficionados que quieran seguir la presentación de James Rodríguez en Atlético Nacional podrán hacerlo por internet. El club confirmó que habilitará una transmisión oficial a través de su canal de YouTube desde las 12:00 p. m.

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La señal será abierta y también estará disponible para los medios de comunicación, por lo que los seguidores verdolagas podrán conocer las primeras declaraciones del nuevo jugador.

James regresa al país casi dos décadas después de iniciar su carrera profesional con Envigado. Entre sus principales logros está la Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, torneo en el que anotó seis goles.

Ahora comienza un nuevo capítulo en Colombia con Atlético Nacional, uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes del fútbol nacional en 2026.