Atlético Nacional goleó a Deportivo Cali y está en cuartos de final de la Copa Betplay: vea los goles

Por los octavos de final de la Copa Betplay 2026, Atlético Nacional venció 3-0 a Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot. Para esta fase de la copa, la DIMAYOR decidió que las llaves se jugarían a partido único con el fin de aliviar el calendario que ha tenido que ser modificado en varias ocasiones; los 'verdolagas' tuvieron que jugar como locales, pero sin el apoyo de sus hinchas por sanción.

Nacional afirma el buen momento que atraviesa en liga con una solida victoria mientras que los 'azucareros' siguen acumulando partidos sin ganar y actualmente se encuentran fuera de los 8 clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2026-II.

Así fue el partido entre Nacional y Cali

El juego inició de la mejor manera posible para los dirigidos por Lucas González, pues apenas con 4 minutos jugados, el goleador Alfredo Morelos marcó el 1-0 a favor de los locales, brindando tranquilidad para lo que faltaba de partido.

Con el marcador a favor y ante la falta de reacción de Cali, Nacional controló el partido y a pesar de no concretar algunas acciones que tuvo para ampliar el marcador, se fue al descanso ganando por la mínima diferencia.

El segundo tiempo no cambió mucho respecto a lo visto en la primera mitad y a los 11 minutos Marlos Moreno decretó el 2-0 para terminar de cerrar el partido aunque aún faltaban más de 30 minutos por jugar. Incluso unos minutos después, Andrés Sarmiento anotaba el 3-0 pero fue anulado por un polémico fuera de lugar ya que para esta fase de la copa, no está disponible el VAR.

En una de las últimas jugadas del partido, Samuel Velásquez firmó la goleada con un potente remate que no pudo contener el portero de Cali, tras una gran asistencia del refuerzo 'verdolaga' Elías Cabrera.

Próximo rival de Atlético Nacional

Ahora, por los cuartos de final, el verde espera por el ganador de la llave entre Deportivo Pasto e Independiente Medellín, en lo que podría darse una nueva edición del clásico antioqueño, tal como sucedió en la gran final de la edición pasada.

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Por liga, Nacional enfrentará a Águilas Doradas como local el domingo 13 de septiembre, mientras el Deportivo Cali intentará levantar cabeza ante Millonarios el jueves 10 de septiembre en el estadio El Campín.