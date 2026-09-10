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En tablas: Millonarios y Cali no se hicieron daño en El Campín

El portero de los visitantes, Pedro Gallese, fue la figura del partido.

Millonarios empató con Cali 1-1 en El Campín.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2026
10:01 p. m.
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Millonarios y Deportivo Cali se pusieron al día en lo que respecta a la fecha 5 de la Liga Betplay 2026-II; ante más de 20 mil personas, el 'clásico añejo' terminó igualado a un gol en el regreso de Alberto Gamero al banquillo azul del estadio El Campín. El cuadro 'azucarero' acumuló su quinto partido en línea sin conocer la victoria.

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Con el empate, el 'embajador' se ubica en la cuarta posición del campeonato con 13 unidades en 9 partidos jugados, mientras el Deportivo Cali sigue por fuera de los ocho clasificados y se encuentra en la posición #11 con 9 unidades; sin embargo, tiene dos partidos pendientes por jugar.

Millonarios y Deportivo Cali igualaron 1-1

El inicio del partido fue muy favorable para el equipo visitante en materia de aproximaciones al área rival, aunque no pudo concretar dichas oportunidades con una anotación; después de los 15 minutos, Millonarios tomó posesión del balón y logró inquietar a Pedro Gallese, portero de Cali y figura del partido.

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A los 39 minutos del primer tiempo, los visitantes aprovecharon un tiro libre desde el costado derecho del campo de juego y Johan Martínez puso el 1-0 a favor de Cali después de que nadie desviara el balón que se dirigía al arco de Javier Burrai.

Para la segunda mitad, Alberto Gamero movió a su equipo y realizó tres cambios para intentar remontar el partido; David Mackalister Silva, que fue uno de los ingresados, tomó el liderazgo del equipo y a los 60 minutos, Francisco Chaverra anotó el empate definitivo. Empate en El Campín que no le sirve a ninguno de los dos equipos y que sigue poniendo a los entrenadores en la mira de los hinchas.

Susto por Fabián Viáfara

En los minutos finales del encuentro, el defensor caleño Fabián Viáfara asustó a todos en el estadio después de tomarse el pecho y tirarse al suelo. Afortunadamente, durante la transmisión se pudo observar que el jugador respiraba por su cuenta y desde planta baja informaron que el jugador sintió un leve dolor en el corazón. No fue necesario trasladarlo al hospital.

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