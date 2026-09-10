En tablas: Millonarios y Cali no se hicieron daño en El Campín

Millonarios y Deportivo Cali se pusieron al día en lo que respecta a la fecha 5 de la Liga Betplay 2026-II; ante más de 20 mil personas, el 'clásico añejo' terminó igualado a un gol en el regreso de Alberto Gamero al banquillo azul del estadio El Campín. El cuadro 'azucarero' acumuló su quinto partido en línea sin conocer la victoria.

Con el empate, el 'embajador' se ubica en la cuarta posición del campeonato con 13 unidades en 9 partidos jugados, mientras el Deportivo Cali sigue por fuera de los ocho clasificados y se encuentra en la posición #11 con 9 unidades; sin embargo, tiene dos partidos pendientes por jugar.

Millonarios y Deportivo Cali igualaron 1-1

El inicio del partido fue muy favorable para el equipo visitante en materia de aproximaciones al área rival, aunque no pudo concretar dichas oportunidades con una anotación; después de los 15 minutos, Millonarios tomó posesión del balón y logró inquietar a Pedro Gallese, portero de Cali y figura del partido.

A los 39 minutos del primer tiempo, los visitantes aprovecharon un tiro libre desde el costado derecho del campo de juego y Johan Martínez puso el 1-0 a favor de Cali después de que nadie desviara el balón que se dirigía al arco de Javier Burrai.

Para la segunda mitad, Alberto Gamero movió a su equipo y realizó tres cambios para intentar remontar el partido; David Mackalister Silva, que fue uno de los ingresados, tomó el liderazgo del equipo y a los 60 minutos, Francisco Chaverra anotó el empate definitivo. Empate en El Campín que no le sirve a ninguno de los dos equipos y que sigue poniendo a los entrenadores en la mira de los hinchas.

Susto por Fabián Viáfara

En los minutos finales del encuentro, el defensor caleño Fabián Viáfara asustó a todos en el estadio después de tomarse el pecho y tirarse al suelo. Afortunadamente, durante la transmisión se pudo observar que el jugador respiraba por su cuenta y desde planta baja informaron que el jugador sintió un leve dolor en el corazón. No fue necesario trasladarlo al hospital.