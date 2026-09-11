Ya está a la venta la camiseta de Nacional con el nombre de James Rodríguez: este es su precio

En lo que representa uno de los movimientos más transcendentales de la historia reciente del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), Atlético Nacional confirmó oficialmente la contratación del volante cucuteño James Rodríguez. El mediocampista y capitán de la Selección Colombia llega al conjunto verdolaga como agente libre para disputar el segundo semestre del torneo local.

A través de sus redes sociales, la institución antioqueña acompañó la noticia con la consigna "El más grande, al más grande", destacando que la vinculación del volante se logró tras una seria planificación institucional.

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La incorporación del exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich marca su regreso al balompié nacional después de 18 años en el exterior, habiendo militado recientemente en la Major League Soccer.

El volante creativo aterriza en Medellín tras ser la gran figura de la Selección Colombia en los torneos internacionales recientes. La directiva y el cuerpo técnico confían en que el zurdo aporte su jerarquía, visión de juego y liderazgo en la lucha por los objetivos del club en la Liga BetPlay.

Ya está a la venta la camiseta de Nacional con el nombre de James Rodríguez

Tras la confirmación de la noticia, el club habilitó la venta de la camiseta oficial con el dorsal número 10 y el nombre de James Rodríguez. La indumentaria ya se encuentra disponible en todas las Tiendas Verdes del país y en la plataforma web oficial del equipo, registrando récords de pedidos en sus primeras horas.

Allí, los hinchas pueden comprar la indumentaria, tanto de local, como de visitante. El precio con su nombre estará por los 399.000 pesos (local), mientras que 299.000 la visitante.

Para los niños, el precio baja un poco. La local con el nombre del 10 será de $344,950 y la visitante de 258.000 pesos.

Página oficial Tienda Verde

¿Cómo llega James Rodríguez a Nacional?

James Rodríguez se une a Atlético Nacional como agente libre, tras concretar su desvinculación previa del Minnesota United de la MLS. El fichaje se cerró en el último día de la ventana de pases del fútbol colombiano, mediante un esfuerzo directivo e institucional que logró acuerdo antes de que el zurdo tomara otras ofertas en el exterior.

El volante llega tras ser el capitán y titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026, habiendo jugado su último partido oficial con la 'Tricolor' en julio.