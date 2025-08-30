CANAL RCN
Deportes

James Rodríguez: el 'casi golazo' con León y el susto antes de unirse a la Selección Colombia

El capitán de la Selección Colombia volvió a tener actividad antes de unirse a la concentración con el combinado nacional.

FOTO: Captura de pantalla - Win Sports

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
08:04 p. m.
James Rodríguez fue titular y capitán en la victoria del Club León ante Querétaro en el compromiso disputado este sábado 30 de agosto por la Liga MX. El equipo derrotó por 3-0 a su rival y el volante colombiano fue protagonista en el trámite.

Aunque los primeros minutos fueron flojos, la expulsión de un jugador de los 'Gallos Blancos' provocó que León se adueñara del balón y del trámite. James, quien jugó 72 minutos, se quedó muy cerca de su gol, pero también asustó a todos en Colombia.

El 'casi gol' de James Rodríguez con León

Cuando el equipo ya ganaba 1-0 en el marcador, James Rodríguez comenzó a ser más protagonista con el balón en los pies. De hecho, hubo una jugada que recordó al '10' de los mejores tiempos y estuvo a punto de marcar un golazo.

El colombiano agarró el balón recostado por la derecha, fue enganchando hacía adentro y remató a colocar al segundo palo, pero el travesaño le negó la oportunidad y todo quedó en el lamento.

El susto de James Rodríguez

Tras este compromiso, James viajará a Barranquilla para unirse a la convocatoria de la Selección Colombia, pero hubo una jugada en donde más de uno se asustó por una posible lesión del capitán del equipo 'tricolor'.

En un balón disputado en la mitad de la cancha, James hizo un mal movimiento y al caer al suelo comenzó a sujetarse la rodilla y también el rostro, por lo que se pensaba que sería una lesión. Sin embargo, tras unos instantes de suspenso, se levantó y pudo terminar el partido.

