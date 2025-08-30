Oficial: cambio en la nómina de convocados de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela

Hay un cambio de última hora entre los convocados para la Selección Colombia para las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Uno de los jugadores citados por Néstor Lorenzo no estará disponible para los juegos ante Bolivia y Venezuela debido a una lesión.

RELACIONADO No fue convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia y reaccionó con polémica publicación

Se trata de Déiver Machado, quien, de acuerdo a lo reportado por la Federación Colombiana de Fútbol, "presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración".

El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Deiver una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional.

¿Quién será el reemplazo de Déiver Machado?

En el mismo comunicado, la Selección Colombia ya anunció al jugador que llegará en su lugar. Se trata de Álvaro Angulo, lateral izquierdo con actualidad en Pumas UNAM de la Liga MX, quien en su momento supo brillar en Independiente de Argentina y Atlético Nacional.

"En su lugar, se sumará a la convocatoria el jugador Álvaro Angulo, del club Pumas UNAM (MÉX), a quien le deseamos lo mejor en esta oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia", indicó el equipo de prensa de la FCF.

¿Quién es Álvaro Angulo, nuevo jugador de la Selección Colombia?

Angulo tiene 28 años, es oriundo del municipio de Tumaco, Nariño, y ya tiene experiencia vistiendo los colores de la Selección Colombia, pues tuvo actividad en un partido amistoso ante Honduras cuando el técnico era Reinaldo Rueda.

Este lateral de constante llegada al área rival, comenzó su carrera en Águilas Doradas de Rionegro, donde brilló y fue vendido en cifra récord para este club a Atlético Nacional, donde estuvo 3 años hasta la finalización de su contrato.

Se fue libre al fútbol argentino en enero de 2025, pero solo estuvo 6 meses y decidió cambiar de aires, aceptando una oferta de compra por parte de Pumas UNAM, donde ha jugado 6 partidos entre Liga MX y Leagues Cup.