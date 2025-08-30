DT del Bayern Múnich y el respaldo para Luis Díaz tras su fallo viral en la Bundesliga

Este sábado 30 de agosto, Luis Díaz volvió a tener actividad oficial con el Bayern Múnich en lo que fue su cuarto partido oficial y el segundo en la Bundesliga, donde el extremo colombiano volvió a marcar y ya suma tres goles en sus primeras presentaciones en este club.

Sin embargo, más allá de su aporte en el marcador, 'Lucho' terminó siendo viral en redes sociales debido a un fallo insólito debajo del arco del equipo rival. En los primeros minutos de compromiso, le quedó un balón que solo tenía que empujar, pero inexplicablemente, su remate pareció un rechazo.

Vincent Kompany habló sobre los fallos de Luis Díaz

Este 'blooper' de Luis Díaz se suma a algunos fallos recientes del guajiro de cara al arco, por lo que muchos empiezan a cuestionar su efectividad. Sin embargo, el técnico Vincent Kompany tomó la decisión de respaldarlo y ratificar que su papel será importante en la temporada.

"Si observas el partido con atención, no siempre son sus compañeros quienes le generan. Se esfuerza mucho para aprovecharlas porque siempre está activo", comentó inicialmente el estratega belga.

Para mí es más importante marcar un gol en el momento justo que marcar 4 o 5 en un partido y luego estar cinco meses sin marcar. Siempre está ahí, es una amenaza, y estamos contentos con su energía.

'Halón de orejas' para Luis Díaz

A pesar de las palabras de Kompany, el portero Manuel Neuer sí aprovechó el momento para hacerle un llamado de atención a sus compañeros en ataque, resaltando que se tendrían que aprovechar mejor las oportunidades.

"Hicimos un buen trabajo creando ocasiones, pero fallamos muchas, igual que contra el Wiesbaden. Hicimos un buen trabajo contra el Leipzig, marcando 6 goles. Hoy marcamos 3, lo cual no está mal, pero deberíamos aprovechar mejor nuestras ocasiones", dijo el guardameta alemán.