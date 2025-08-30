CANAL RCN
Deportes

DT del Bayern Múnich y el respaldo para Luis Díaz tras su fallo viral en la Bundesliga

Vincent Kompany habló en la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Augsburgo y se refirió a las ocasiones falladas por Luis Díaz.

DT del Bayern Múnich y el respaldo para Luis Díaz tras su fallo viral en la Bundesliga
FOTO: FC Bayern

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
04:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado 30 de agosto, Luis Díaz volvió a tener actividad oficial con el Bayern Múnich en lo que fue su cuarto partido oficial y el segundo en la Bundesliga, donde el extremo colombiano volvió a marcar y ya suma tres goles en sus primeras presentaciones en este club.

De no creer: el insólito gol que erró Luis Díaz en duelo de Bayern ante Augsburgo
RELACIONADO

De no creer: el insólito gol que erró Luis Díaz en duelo de Bayern ante Augsburgo

Sin embargo, más allá de su aporte en el marcador, 'Lucho' terminó siendo viral en redes sociales debido a un fallo insólito debajo del arco del equipo rival. En los primeros minutos de compromiso, le quedó un balón que solo tenía que empujar, pero inexplicablemente, su remate pareció un rechazo.

Vincent Kompany habló sobre los fallos de Luis Díaz

Este 'blooper' de Luis Díaz se suma a algunos fallos recientes del guajiro de cara al arco, por lo que muchos empiezan a cuestionar su efectividad. Sin embargo, el técnico Vincent Kompany tomó la decisión de respaldarlo y ratificar que su papel será importante en la temporada.

"Si observas el partido con atención, no siempre son sus compañeros quienes le generan. Se esfuerza mucho para aprovecharlas porque siempre está activo", comentó inicialmente el estratega belga.

Para mí es más importante marcar un gol en el momento justo que marcar 4 o 5 en un partido y luego estar cinco meses sin marcar. Siempre está ahí, es una amenaza, y estamos contentos con su energía.

'Halón de orejas' para Luis Díaz

A pesar de las palabras de Kompany, el portero Manuel Neuer sí aprovechó el momento para hacerle un llamado de atención a sus compañeros en ataque, resaltando que se tendrían que aprovechar mejor las oportunidades.

Luis Díaz volvió a marcar con el Bayern Múnich en Bundesliga: extraordinaria definición del colombiano
RELACIONADO

Luis Díaz volvió a marcar con el Bayern Múnich en Bundesliga: extraordinaria definición del colombiano

"Hicimos un buen trabajo creando ocasiones, pero fallamos muchas, igual que contra el Wiesbaden. Hicimos un buen trabajo contra el Leipzig, marcando 6 goles. Hoy marcamos 3, lo cual no está mal, pero deberíamos aprovechar mejor nuestras ocasiones", dijo el guardameta alemán.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Oficial: cambio en la nómina de convocados de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela

Fútbol

Luis Díaz volvió a marcar con el Bayern Múnich en Bundesliga: extraordinaria definición del colombiano

Fútbol

De no creer: el insólito gol que erró Luis Díaz en duelo de Bayern ante Augsburgo

Otras Noticias

Cali

Defensoría del Pueblo advierte el riesgo que enfrenta la población civil en Cali por presencia de disidencias y ELN

La entidad enfatizó la importancia de hacer un análisis subregional, pues Cali está sufriendo consecuencias de la crisis del suroccidente.

Redes sociales

La inesperada reacción de Melissa Gate a la nueva canción de Altafulla: video

Así fue la reacción de la creadora de contenido a la canción del ganador de la Casa de los Famosos.

Turismo

Reconocida aerolínea a nivel mundial se declara en quiebra por segunda vez: esto se sabe

Estados Unidos

Rebanada de pizza cambia el rumbo de la investigación por la muerte de una niña en medio de una pijamada

Enfermedades

¿El uso de algunos anticonceptivos podría aumentar el riesgo de infecciones?