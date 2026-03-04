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Marino Hinestroza no responde en Vasco y la prensa brasileña lo señala

Marino Hinestroza no convence en Brasil y la prensa ya cuestiona su rendimiento.

Marino Hinestroza
Foto: X Vasco Da Gama

Noticias RCN

abril 03 de 2026
04:50 p. m.
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El colombiano Marino Hinestroza atraviesa un momento complejo en el fútbol brasileño. A pesar de haber llegado como uno de los refuerzos destacados de Vasco da Gama para la temporada 2026, su desempeño no ha cumplido con las expectativas y ya genera críticas en la prensa local, que ha puesto bajo la lupa su nivel en el campo.

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El atacante, que venía de destacarse en Atlético Nacional, no ha logrado consolidarse en Vasco da Gama. Su adaptación, que parecía facilitarse por la presencia de otros colombianos en el plantel, no se ha traducido en resultados deportivos ni en regularidad.

¿Por qué Marino Hinestroza no convence en Brasil?

El bajo rendimiento de Marino Hinestroza en Brasil ha sido analizado por medios especializados, entre ellos Globo Esporte, que cuestionó sus decisiones dentro del terreno de juego.

Aunque reconocen su habilidad con el balón y capacidad de desborde, consideran que el colombiano falla en aspectos clave.

Según el análisis publicado, Hinestroza “toma muchas decisiones equivocadas”, lo que termina afectando el rendimiento colectivo del equipo.

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El medio también destaca que, si bien logra superar a los defensores con facilidad, suele equivocarse en el último toque o elegir mal la dirección de sus jugadas.

Casi siempre da un toque de más o regatea en la dirección incorrecta, señaló el medio.

Este tipo de críticas son comunes en ligas altamente competitivas como el Brasileirao, donde el margen de error es mínimo y la exigencia táctica es elevada. En ese contexto, la falta de eficacia en la toma de decisiones puede marcar la diferencia entre consolidarse o quedar relegado.

¿Qué dicen los números de Hinestroza en Vasco da Gama?

Las estadísticas reflejan el difícil presente del atacante colombiano. Desde su llegada a Vasco da Gama, Hinestroza ha disputado apenas nueve partidos, siendo titular en solo una ocasión.

Además, no registra goles ni asistencias, cifras que explican en parte las dudas sobre su aporte ofensivo.

En su más reciente aparición, frente a Coritiba, el jugador tuvo la oportunidad de mostrarse durante 85 minutos. Sin embargo, su rendimiento no fue suficiente para cambiar el resultado ni para despejar las críticas que lo rodean.

Actualmente, Vasco da Gama se ubica en la octava posición del Brasileirao con 12 puntos, a seis unidades de los líderes Palmeiras y Fluminense, ambos con 19 puntos.

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A pesar del panorama, el proceso de adaptación al fútbol brasileño suele ser exigente para los jugadores extranjeros. Factores como el ritmo de competencia, el estilo de juego y la presión mediática influyen en el rendimiento, por lo que aún hay margen para una posible recuperación del nivel.

Por ahora, la realidad es que Marino Hinestroza no convence en Brasil, y su futuro inmediato dependerá de su capacidad para revertir las críticas y aprovechar las oportunidades que le brinde el cuerpo técnico.

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