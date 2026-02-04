Luis Díaz mandó mensaje a todos sus compañeros de selección y contradijo a Lorenzo

Luis Díaz dio la cara en uno de los momentos más complejos de la selección Colombia en la previa del Mundial de 2026. Luego de las derrotas en los amistosos frente a Croacia y Francia, ambos por marcador adverso, el atacante guajiro habló en exclusiva con ESPN y dejó una autocrítica fuerte, sincera y con mensajes exactos, incluso con un tono que contrastó con la postura más tranquila de Néstor Lorenzo en rueda de prensa.

Lucho asumió su responsabilidad y no ocultó la frustración

Aunque fue uno de los jugadores más destacados del equipo nacional durante la doble fecha FIFA, Luis Díaz no dudó en incluirse dentro del bajo nivel colectivo que mostró la Tricolor y expresó su inconformidad por la imagen que dejaron.

“Te sientes frustrado porque sientes que todos podemos dar más, me incluyo yo (...)”, aseveró sin ningún reparo.

Más adelante, profundizó en lo que, según su visión, no funcionó dentro del campo, dejando claro que Colombia estuvo lejos de su identidad futbolística.

“No nos sentíamos esa Selección Colombia que somos, de jugar bien, de tener la pelota, de sentirnos superiores al rival en momentos del partido. Pero nada, nos tocó así”, lamentó por el desenlace de los encuentros.

El delantero del Bayern Múnich también fue directo al reconocer que el rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas.

“Sé que no lo hicimos bien, dejamos una cara no tan agradable durante estos dos juegos...”.

Mensaje de fe para el Mundial 2026

Pese al golpe que significaron ambas derrotas, Lucho aprovechó su rol de líder para enviar un mensaje de confianza a la afición colombiana, pidiendo respaldo al proceso de cara a la Copa del Mundo.

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“Les digo que sigan creyendo en este proceso, en nosotros, que vamos a corregir y mejorar esas cosas. Vamos a dar el 100% para hacer un gran Mundial”.

El extremo fue aún más contundente sobre la sensación que dejaron estos encuentros:

“Estos dos partidos nos dejaron muy mal parados, pero hay que seguir y hacer un gran Mundial. Tengo mucha fe en que lo vamos a lograr y que le vamos a dar alegrías al pueblo colombiano”.

Finalmente, cerró con un compromiso total hacia los hinchas y el país:

“La gente ha demostrado mucho apoyo a este proceso con el cuerpo técnico. Vamos a dar el 100 %, a tratar de mejorar muchísimas cosas que no se hicieron tan bien en esta doble fecha y así dejar una mejor cara en los próximos partidos”, sentenció, asumiendo plenamente su papel como referente del grupo.

Sin duda, fue una declaración con autocrítica, liderazgo y ambición, en la que Luis Díaz dejó claro que dentro del grupo son conscientes de la deuda futbolística que dejaron en esta fecha FIFA.