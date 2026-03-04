🔴Luis Díaz vuelve a la acción con Bayern Múnich: día, hora y canal para ver EN VIVO

Luego del parón por la fecha FIFA, Luis Díaz volverá a la acción este fin de semana con Bayern Múnich, en un compromiso que promete captar buena parte de la atención en la Bundesliga. El conjunto bávaro visitará a Friburgo con la misión de seguir consolidando su liderato, en un duelo correspondiente a una nueva jornada del campeonato alemán.

El equipo de Vincent Kompany llega como líder sólido con 70 puntos, ratificando una campaña dominante en la que ha impuesto condiciones tanto en resultados como en producción ofensiva. Friburgo, por su parte, ocupa la octava casilla con 37 unidades, todavía con aspiraciones de pelear por puestos europeos, por lo que intentará hacerse fuerte en casa frente al gran favorito del torneo.

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Para el extremo colombiano será un regreso especial, ya que se perdió el último partido liguero por sanción tras la expulsión sufrida en la fecha anterior al receso internacional. Con la suspensión ya cumplida, ‘Lucho’ reaparece como una de las grandes armas ofensivas del Bayern, donde viene firmando una temporada brillante con 15 goles y 11 asistencias en 25 apariciones de Bundesliga.

Luis Díaz regresa como pieza clave del líder

La vuelta del guajiro representa una noticia de enorme valor para Bayern. Más allá de su desequilibrio por banda, Díaz se ha convertido en un futbolista decisivo en los metros finales, con una influencia directa en una parte importante de los goles del líder alemán.

Su capacidad para romper líneas, atacar espacios y asociarse con Harry Kane y Michael Olise le ha dado al conjunto bávaro una variante ofensiva que ha marcado diferencia en la temporada. Ante un Friburgo que suele competir bien en su estadio, su velocidad puede ser determinante para abrir un partido que en el papel luce exigente.

Bayern quiere otro paso hacia el título

Más allá del foco en Luis Díaz, Bayern asume este compromiso con la obligación de sumar de a tres para acercarse aún más a una nueva consagración en Alemania. La diferencia en la tabla lo mantiene como amplio favorito, pero Friburgo ha demostrado ser un rival incómodo, especialmente cuando juega en condición de local.

Todo apunta a un partido atractivo, con Bayern buscando imponer su jerarquía desde el arranque y con el colombiano listo para volver a ser protagonista tras su paso por la selección Colombia. El regreso de ‘Lucho’ le añade un ingrediente especial a uno de los encuentros más llamativos del fin de semana en la Bundesliga.