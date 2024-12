Futuro de James Rodríguez se sacude: revelan primer equipo que lo quiere en enero

Desde hace varias semanas, el futuro del colombiano James Rodríguez se ha convertido en una total incógnita de cara al próximo año.

Y es que la poca continuidad del volante en el Rayo Vallecano ha despertado los rumores de una posible salida de cara al próximo mercado de fichajes que se llevará a cabo en el mes de enero.

Han sido varios equipos a los que se ha vinculado el nombre de James, sin embargo, hasta el momento, solo uno ha manifestado sus intenciones de contar con él.

James estaría en el radar del América

El mercado de fichajes en Europa se abre el próximo 1.° de enero y al colombiano no le faltan ofertas para salir del conjunto franjirrojo.

Su prioridad sería quedarse en el Viejo Continente por unos meses más, pero las puertas se le han empezado a abrir en Norteamérica, en una de las sedes del Mundial de 2026.

De acuerdo con medios mexicanos, el Club América ha manifestado su interés en James Rodríguez para el 2025.

“Mucha atención con esto. Bombazo de bombazos. James podría llegar al América”, informó el periodista Elías Quijada.

Otro medio de los más conocidos es TUDN, el cual sostuvo el rumor diciendo: “Hay un rumor de que podría ser contratación del América, es un rumor, no lo estamos avalando, solo se está diciendo eso”.

Y agregaron: “Es época de buenos deseos y de ilusiones, a mí me encantaría, para el aficionado del América y a mí como periodista me encantaría verlo en el futbol mexicano. Es un jugador de fútbol colombiano, de gran condición. Es una lástima (si no viene), sería una bomba en el América, sería uno de los grandes, grandes jugadores”.