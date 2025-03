A días de enfrentar a Brasil, James Rodríguez definió su fecha de retiro

El mediocampista colombiano James Rodríguez atraviesa un gran momento en el fútbol mexicano con el Club León, donde ha logrado recuperar su nivel y convertirse en una pieza clave del equipo, por lo que sus últimas declaraciones respecto a su retiro profesional, ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Su desempeño destacado en la Liga MX ha sido determinante para su convocatoria a la selección Colombia, que se prepara para enfrentar a Brasil y Paraguay en la próxima doble jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

James fijó fecha para su retiro profesional

Desde su llegada al León, James ha demostrado su calidad con asistencias precisas, liderazgo en el campo y una visión de juego que lo distingue. Pese a las dudas que rodearon su fichaje debido a lesiones y falta de continuidad en temporadas anteriores, el '10' ha respondido con actuaciones convincentes, ganándose la confianza del cuerpo técnico y la afición.

Pues justo a tan solo días de volver a ponerse la camiseta de la selección Colombia, James Rodríguez ha dado de qué hablar luego de sus declaraciones respecto a la fecha que tiene programada para que se de su retiro profesional.

“Quiero jugar el Mundial 2026 y ver si sigo un año más o dos si mi cuerpo me responde bien y si no, no. Después del Mundial decidiré. Mi hija quiere que siga hasta los 39. Es verdad que mi fútbol, que es más de toque y no tan físico creo que me podría ayudar a seguir. Mi hija me va a matar si le digo que después del Mundial me retiro. Por ella, me lo pensaría. Después de mi retirada me encantaría ser el dueño o presidente de algún club, pero no quiero ser entrenador, me gusta ver el fútbol, pero desde fuera. No creo que dentro de tres años me pique el gusanillo”, dijo el ‘10’ cafetero en entrevista con su amigo Edu Aguirre.

“No veo mucho fútbol porque creo que se ha vuelto muy monótono. Nadie hace algo que tu digas ‘quiero verlo jugar’, es un fútbol muy rápido, muy directo. Nadie hace algo como hacían Neymar, Messi, Cristiano o Robben. Vinicius, se parece, sí, pero creo que tiene más fuerza y Neymar más calidad. Veo el fútbol y me aburro”, agregó.

James, a liderar la selección Colombia

Su rendimiento en México ha sido un factor clave para que Néstor Lorenzo, técnico de la selección, lo mantenga como una de las principales figuras del combinado nacional. James no solo aportará su experiencia en duelos de alta exigencia, sino que también será el encargado de liderar el mediocampo y generar opciones de ataque para los delanteros colombianos.

El compromiso frente a Brasil, uno de los rivales más fuertes del continente, será una prueba crucial para medir el nivel del equipo cafetero. Posteriormente, Colombia enfrentará a Paraguay en un partido clave para consolidarse en la tabla de posiciones.

Con James Rodríguez en gran forma y asumiendo el rol de líder, la selección Colombia buscará dar un golpe de autoridad en las eliminatorias y acercarse un paso más a la clasificación al Mundial de 2026.