Fuad Char estalló contra James Rodríguez y cuestionó su lugar en la Selección Colombia

Fuad Char, el máximo accionista del Junior de Barranquilla, lanzó fuertes cuestionamientos contra James Rodríguez y aseguró que el volante no debería formar parte de la Selección Colombia de cara al Mundial. Sus declaraciones, además, incluyeron una expresión ofensiva contra el capitán de la 'tricolor'.

El pronunciamiento se produjo durante una entrevista concedida a Win Sports, en la que el dirigente barranquillero habló sobre el presente del fútbol colombiano y terminó enfocando sus críticas en James.

¿Por qué Fuad Char criticó a James Rodríguez?

Lejos de moderar sus palabras, Char fue directo al referirse al estado actual del jugador. Según explicó, considera que James no tiene las condiciones físicas necesarias para competir al más alto nivel y que su presencia en la Selección Colombia no representa una ventaja para el equipo.

¿Ese James por qué lo tienen en la Selección? Flojo de mier... mencionó.

Para el empresario, el fútbol moderno exige intensidad, despliegue y ritmo constante, características que, en su opinión, el mediocampista no ofrece actualmente.

¿Qué pasó entre James Rodríguez y Junior?

La relación entre Fuad Char y James ha estado marcada por antecedentes que todavía generan incomodidad. El dirigente recordó meses atrás las gestiones que realizó para intentar fichar al futbolista para Junior de Barranquilla.

Aunque la operación despertó ilusión entre los hinchas rojiblancos, nunca llegó a concretarse. Desde entonces, Char ha manifestado públicamente su descontento por cómo se desarrollaron las conversaciones y ha dejado ver que aquella negociación no terminó en los mejores términos.

Ahora, con el Mundial de 2026 en el horizonte, la tensión volvió a quedar en evidencia.

¿Cómo llega James Rodríguez al Mundial 2026?

A pesar de los cuestionamientos, James continúa siendo uno de los jugadores de mayor peso dentro del proyecto de Néstor Lorenzo. El técnico argentino ha respaldado constantemente al volante y mantiene su confianza en la experiencia y liderazgo que aporta al grupo.

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Sin embargo, las críticas sobre su actualidad deportiva persisten. Su reciente paso por el fútbol estadounidense estuvo marcado por problemas físicos que limitaron su participación y reavivaron las dudas sobre su rendimiento competitivo.